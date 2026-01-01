Borrasca Francis: muchas lluvias, escorrentías en los barrancos y sin incidencias graves en La Palma
El consejero de Emergencias, Darwin Rodríguez, indica que se intervino en numerosos desprendimientos
El consejero de Emergencias del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez, aseguró en la tarde de este jueves que, tras pasar el grueso de la borrasca Francis, ha habido "grandes pluviometrías, sobre todo, en el noroeste de la Isla".
Puntagorda, Tijarafe y Garafía fueron los municipios que mayores registros de lluvias tuvieron. También hubo precipitaciones considerables en la vertiente oeste de La Palma.
En Camino del Calvario (Puntagorda) se registraron más de 91,2 litros por metro cuadrado hasta el mediodía. En Bellido (Tijarafe) se contabilizaron 90,6, mientras que en Camino El Pinar (Tijarafe) hubo 87,6 litros por metro cuadrado.
Desprendimientos
Los operarios de la corporación insular tuvieron que intervenir en "multitud de desprendimientos de menor calado", aunque en algún caso fue “de carácter medio”. A media tarde ya se habían resuelto todas esas incidencias.
En la zona noroeste y oeste de La Palma también corrieron los barrancos, sobre todo el de Las Angustias, que desemboca junto al Puerto de Tazacorte. En dicho caso, el nivel de escorrentía fue calificado como "notable".
El personal de Emergencias de la corporación insular palmera también estuvo pendiente de controlar las posibles afecciones que pudieran generar dichas escorrentías, por desbordamientos o inundaciones de bienes inmuebles. Pero no se produjo ninguno de dichos episodios, aseguró Rodríguez.
Viento
El consejero palmero comentó que el viento tampoco causó grandes desperfectos ni generó caídas de árboles.
Toda la red de senderos quedó cerrada, según informó la administración insular. Y se hizo especial incidencia en los de La Caldera de Taburiente.
Carreteras
También fueron cortadas al tráfico de forma temporal las carreteras de Subida al Roque de Los Muchachos (LP-4), la vía de Las Mimbreras, entre Barlovento y Garafía, (LP-109) y el acceso a La Caldera de Taburiente (LP-214).
En cuanto a la vía para entrar en el Parque Nacional de La Palma, se cerró debido a que cruza el Barranco de Las Angustias, que llevaba un caudal de agua significativo.
