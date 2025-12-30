Descubren una nueva especie de mosca endémica, exclusiva de La Palma

Canarias se coloca en el centro de la investigación científica tras el descubrimiento de una nueva especie de mosca endémica, exclusiva de la isla de La Palma. El hallazgo ha sido anunciado por Museos de Tenerife, organismo dependiente del Cabildo de Tenerife, y supone un nuevo avance en el conocimiento de la extraordinaria diversidad biológica del Archipiélago.

La especie ha sido bautizada como Eumerus macarius y pertenece al grupo de las moscas polinizadoras del género Eumerus, un conjunto de insectos de gran interés ecológico por su papel en los ecosistemas naturales. Según el comunicado oficial, se trata de una especie única en el mundo, localizada únicamente en territorio palmero.

Investigación basada en análisis morfológicos y genéticos

El descubrimiento ha sido posible gracias a un estudio científico que combina análisis morfológicos y genéticos, una metodología que permite diferenciar especies muy similares entre sí y confirmar su singularidad. El trabajo ha sido desarrollado por un equipo de investigadores liderado por el doctor Pablo Aguado-Aranda, con la participación de especialistas del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO).

Para llevar a cabo la investigación, los científicos recurrieron tanto a nuevos ejemplares recolectados en el medio natural como a insectos conservados en la colección entomológica del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, lo que permitió comparar características físicas y genéticas con otras especies ya descritas.

Este enfoque ha sido clave para desvelar los secretos de las moscas del género Eumerus en Canarias y confirmar que Eumerus macarius no había sido identificada hasta ahora por la ciencia.

Mosca endémica de La Palma. / ED

La Palma, refugio de especies únicas

El hallazgo de esta nueva mosca endémica pone de relieve, una vez más, la singularidad biológica de La Palma y del conjunto del Archipiélago. Las Islas Canarias son consideradas uno de los principales puntos calientes de biodiversidad de Europa, con un elevado número de especies exclusivas debido a su aislamiento geográfico y a la diversidad de hábitats.

Desde el Cabildo de Tenerife, el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, ha subrayado que el descubrimiento de Eumerus macarius supone una contribución fundamental para comprender mejor la biodiversidad canaria y avanzar en su conservación.

Un grupo de especies bajo amenaza

El estudio no solo ha permitido identificar una nueva especie, sino que también lanza una advertencia importante. Según los investigadores, todas las especies endémicas de este grupo de moscas se encuentran en alguna categoría de amenaza, lo que refuerza la necesidad de proteger sus hábitats y profundizar en su estudio.

Conocer con precisión qué especies existen y dónde viven es un paso esencial para diseñar estrategias eficaces de conservación, especialmente en territorios insulares donde los ecosistemas son más frágiles frente a factores como el cambio climático o la pérdida de hábitat.

El papel de los museos científicos

El descubrimiento de Eumerus macarius también destaca el papel fundamental de los museos como custodios del conocimiento científico. Lejos de ser solo espacios expositivos, las colecciones que albergan constituyen herramientas esenciales para la investigación contemporánea.

Los fondos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, integrados en Museos de Tenerife, han resultado determinantes para este trabajo, demostrando que los ejemplares conservados durante décadas siguen siendo una fuente clave para nuevos avances científicos.