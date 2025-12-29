Comienzan las obras para recuperar la carretera entre San Simón y Tajuya, arrasada por la erupción del Tajogaite

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha iniciado este lunes las obras para recuperar la continuidad de la carretera LP-2 entre San Simón y Tajuya, en la isla de La Palma, un tramo estratégico que quedó sepultado por la lava tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021.

La actuación ha sido posible tras la aprobación en Consejo de Gobierno del proyecto Complementario Número 1, que desbloquea definitivamente esta infraestructura clave.

El consejero Pablo Rodríguez ha manifestado en una nota que "tras mucho trabajo y mucho esfuerzo, se ha logrado desbloquear el proyecto de la LP-2, concretamente los 2,3 kilómetros que quedaron sepultados por la lava".

"Ya no es un anuncio, ni palabras exclusivamente, ni un expediente más: es una realidad", ha agregado.

En este sentido, Rodríguez ha agradecido "la paciencia y colaboración del equipo técnico de la Consejería, los alcaldes, cargos públicos y vecinos de la isla".

Esta vía se recuperará en un plazo de 14 meses, con una inversión de 24 millones de euros, y permitirá restablecer la continuidad de la LP-2 en un tramo absolutamente necesario tras la erupción volcánica, ha detallado.

El proyecto complementario contempla un nuevo trazado de aproximadamente 2,3 kilómetros sobre las coladas volcánicas, diseñado con soluciones técnicas que garantizan la seguridad, durabilidad e integración de la infraestructura en un entorno de elevada complejidad geológica y ambiental.

Así, se prevé que el tramo contará con medidas específicas de protección frente a riesgos geológicos y climáticos, asegurando la resistencia de la vía a largo plazo.

La actuación permitirá restablecer una vía de interés general clave para el desarrollo social y económico de La Palma, mejorando la conectividad del Valle de Aridane con Fuencaliente y garantizando una comunicación más segura y eficiente entre el norte y el sur de la isla.

Además, contribuirá a reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar el acceso a servicios básicos, como los sanitarios y los principales nodos de transporte, y favorecer la fijación de población, tanto de residentes habituales como de personas desplazadas por la erupción volcánica.

La recuperación de este tramo ayudará a descongestionar otras vías del municipio, facilitar la llegada de suministros y servicios, y reforzar la cohesión territorial de La Palma, acelerando la reconstrucción del territorio afectado por la emergencia volcánica.

La obra refleja, además, la coordinación entre distintas administraciones públicas y la implicación de la comunidad en el proceso de recuperación.