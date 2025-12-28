Herido un conductor de 63 años tras colisionar contra un muro en La Palma
El hombre sufrió un traumatismo craneal tras chocar su vehículo en la Villa de Mazo y fue trasladado en ambulancia al Hospital General de La Palma
Un hombre de 63 años ha resultado herido en la noche de este sábado tras colisionar su coche contra un muro en la vía LP-206, a la altura del punto kilométrico 11, en la Villa de Mazo (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 20:01 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo craneal de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Fue trasladado finalmente en ambulancia del SUC al Hospital General de La Palma.
La Guardia Civil se encargó de instruir el atestado.
