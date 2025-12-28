El Ayuntamiento de Los Llanos aprovecha la reconstrucción para transformar todo el municipio

Desde el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se fijó un reto para 2025: meter una marcha más a la reconstrucción. A las puertas de cerrar el año, ese objetivo deja de ser una declaración de intenciones y se confirma como una realidad visible sobre el territorio. Así lo explica el alcalde, Javier Llamas, al hacer balance de un ejercicio marcado por la aceleración de proyectos y la materialización de actuaciones largamente esperadas. "Actuaciones que definen el municipio que queremos ser en el futuro", sostiene.

El año que ahora termina arrancó con una premisa clara: acelerar los trabajos de reconstrucción en los terrenos afectados por la erupción volcánica. Con el paso de los meses, ese impulso inicial se fue traduciendo en hechos concretos. Se abrieron nuevas vías, como la carretera de Todoque, con el empuje del Cabildo de La Palma; se actuó en caminos como Los Campitos, Aniceto, Morera o Cumplido, mejorando la conectividad y recuperando espacios esenciales para la movilidad y la actividad diaria de la zona sepultada por la lava. También se intervinieron zonas fuera de las coladas, donde igualmente se desarrollan proyectos de reconstrucción, como las vías de Los Sabalas, Las Parcelitas y Los Tanques.

Otro de los pilares de la estrategia del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane fue la vivienda, que se consolidó como uno de los ejes centrales de este proceso. "En este ámbito tenemos muchas y muy buenas noticias. Hace unas semanas el Cabildo de La Palma formalizó la adquisición de 53 viviendas en un edificio en construcción a la entrada de la ciudad, las cuales se destinarán a personas afectadas por el volcán. Una actuación que aportó estabilidad y dio respuesta a una de las principales necesidades surgidas tras la erupción", comenta el alcalde.

Reconstrucción Los Llanos de Aridane / Ayuntamiento Los Llanos

A esta iniciativa, añade Llamas, se sumó un proyecto de mayor alcance: la promoción de 120 viviendas sociales en terrenos cedidos por el Ayuntamiento en la zona de El Callao. "Se trata de una actuación que amplió el foco más allá de la emergencia volcánica y empezó a atender una demanda estructural de vivienda para personas en situación de vulnerabilidad, existente incluso antes de la erupción. Un problema histórico que comenzó a despejarse gracias a la colaboración con la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, que aporta más de 28 millones de euros para esta estrategia habitacional", apunta.

Actuaciones en todos los barrios

La reconstrucción avanzó también barrio a barrio. Puerto Naos se convirtió en el ejemplo más visible de esta evolución. El cambio en la gestión del Plan de Emergencias Insular (Peinpal) permitió adoptar decisiones más ágiles. Sus efectos se reflejaron en la habilitación de más de mil viviendas, en la recuperación progresiva de la actividad comercial, en una agenda estable de actos culturales, deportivos y de ocio, y en la reapertura del hotel de Puerto Naos como uno de los hitos de la vuelta a la normalidad.

De forma paralela, el municipio impulsó la mejora integral de sus barrios a través del plan de asfaltado, que prevé actuar en más de 40 vías de Los Llanos de Aridane. "Estas intervenciones son esenciales para un municipio que lleva décadas sin una actuación de este sentido y de este calado. El plan de asfaltado no se limita a la renovación del pavimento, sino que incorpora la mejora de servicios y criterios de sostenibilidad ambiental, facilitando el día a día de miles de familias", añade.

Junto a estas actuaciones, en 2025 avanzaron proyectos estratégicos de alcance insular y regional. Entre ellos destacó el Parque Cultural Islas Canarias, impulsado por el Cabildo de La Palma con financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). Esta infraestructura, cuya inauguración se prevé para el primer semestre de 2026, situará a Los Llanos de Aridane en el centro de la agenda cultural y de ocio de Canarias, al proyectar un espacio sociocultural de referencia, capacitado para acoger congresos, grandes eventos y propuestas culturales de primer nivel.

Este proyecto, explica Javier Llamas, se integra en una visión más amplia de ciudad, orientada a la transformación del entorno del barranco de Tenisca, aledaño al Parque Cultural, con zonas peatonales más accesibles, mayor protagonismo de la vegetación y espacios pensados para el encuentro ciudadano. El cierre de este eje de transformación lo marca el desarrollo de Montaña Tenisca, concebido como un gran pulmón verde y un espacio público de referencia.

Una actuación de varios millones de euros de fondos europeos que refuerza una idea clave: "La reconstrucción de Los Llanos de Aridane no se limita a reparar lo dañado, sino que sienta las bases del municipio que queremos para los próximos diez, veinte y treinta años", concluye Javier Llamas.