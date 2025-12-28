Alianza entre Cabildo y Los Llanos para dinamizar la economía local

El Cabildo de La Palma colaborará con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para dinamizar la economía del municipio y mejorar sus infraestructuras. La Corporación insular, a través del Programa Insular para el Desarrollo Local, invertirá un total de 5.743.793,96 euros en proyectos que fomenten el desarrollo urbano, los servicios públicos y los negocios de la zona.

El presidente palmero, Sergio Rodríguez, destacó que este plan es una herramienta fundamental para que los municipios dispongan de la financiación necesaria para ejecutar proyectos que generen empleo y mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, señaló que este acuerdo dota a Los Llanos de Aridane de recursos para recuperar y mejorar sus infraestructuras. «También permite que ambas instituciones refuercen su posición como motor del proceso de recuperación y desarrollo local», añadió.

Además, el convenio contempla, durante los cuatro años de duración del programa, la ejecución de trabajos de restauración ambiental y paisajística de Montaña Tenisca, creando espacios e instalaciones de uso compartido, dotados de equipamiento que atiendan a la diversidad y mejorando la accesibilidad del municipio.

En esta línea, se estipulan también trabajos en las instalaciones del Complejo Acuático - Deportivo El Jable, que incluirán piscina con y sin espacios ajardinados, vestuarios, gimnasios, salas de uso polivalente, pistas de pádel, pérgolas con placas de captación de energía solar, salón de convenciones, cafetería y sala de rehabilitación y fisioterapia.

El plan plurianual garantiza la financiación de estas actuaciones hasta el año 2028, asegurando una planificación estable para los grandes proyectos del municipio. n

El Cabildo palmero ha renovado el césped artificial, el equipamiento, los vestuarios y la cantina del campo de fútbol Adelino Torres, en Fuencaliente. También se reformarán las pistas de tenis y baloncesto. Una aportación de 130.000 euros ha permitido mejorar estas instalaciones, muy frecuentadas por deportistas del sur de la Isla. n