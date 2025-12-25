Tierra Bonita reclama levantar las zonas de exclusión y rebajar la alerta volcánica cuatro años después del Tajogaite

Cuando se cumplen cuatro años del apagado del volcán Tajogaite, la Asociación Tierra Bonita ha vuelto a poner el foco en las restricciones que permanecen activas en algunas zonas de La Palma. El colectivo ciudadano reclama al Cabildo insular la eliminación de las denominadas zonas de exclusión, que aún impiden el acceso a propietarios de viviendas y terrenos, y solicita además que se retire el semáforo amarillo del nivel de emergencia volcánica para pasar a verde.

La erupción, que comenzó en septiembre de 2021 en la dorsal de Cumbre Vieja, fue oficialmente dada por finalizada el 25 de diciembre de ese año, tras 85 días de actividad. Durante ese periodo, cerca de 7.000 personas tuvieron que ser evacuadas y la lava arrasó más de 1.200 hectáreas, afectando a casi 1.700 edificaciones, de las que más de 1.300 eran viviendas.

Cuatro años después del fin de la erupción

Según recuerda Tierra Bonita, desde aquel 25 de diciembre de 2021 el volcán permanece inactivo y no se han registrado episodios que indiquen un riesgo inmediato para la población. En este contexto, la asociación considera que mantener restricciones de acceso generalizadas resulta desproporcionado.

El colectivo ha presentado un recurso potestativo de reposición contra el decreto 2025/12388, en vigor desde principios de diciembre, en el que el Cabildo mantiene estas limitaciones. A su juicio, el propio texto del decreto reconoce que no existen emisiones peligrosas ni temperaturas anómalas que justifiquen la continuidad de las zonas de exclusión.

Falta de informes científicos actualizados

Uno de los principales argumentos de Tierra Bonita es la ausencia de informes científicos recientes que respalden la necesidad de seguir aplicando estas medidas. La asociación sostiene que el decreto no se apoya en estudios técnicos concretos y actualizados, sino en referencias genéricas que no identifican autor, fecha ni organismo emisor.

Desde el colectivo subrayan que, cuatro años después de la catástrofe, cualquier limitación de derechos debería estar sustentada en criterios científicos claros y transparentes, algo que, según afirman, no ocurre en este caso.

Dudas sobre la cobertura legal de las zonas de exclusión

La asociación también cuestiona la base jurídica de la figura de “zona de exclusión”, que sigue afectando a núcleos como Puerto Naos y La Bombilla. Según Tierra Bonita, esta denominación no aparece recogida en la legislación vigente, por lo que el Cabildo no tendría competencia para imponer prohibiciones de acceso indefinidas bajo ese concepto.

En su opinión, estas restricciones afectan directamente a derechos fundamentales, como el uso y disfrute de la propiedad privada, sin una cobertura legal clara ni una justificación proporcional al riesgo actual.

Petición para retirar el semáforo amarillo

Además de las zonas de exclusión, Tierra Bonita insiste en la necesidad de rebajar el nivel de alerta volcánica. Actualmente, La Palma continúa en semáforo amarillo (nivel I), una situación que depende de los órganos de gestión del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) y del Plan de Emergencias Insular de La Palma (PEINPAL).

La asociación considera que este nivel de alerta está pensado como transitorio, vinculado a fases preeruptivas o a una evolución desfavorable del fenómeno volcánico, circunstancias que —según defiende— ya no se dan.