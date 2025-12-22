Culminan las obras de infraestructura hidráulica afectadas por el Tajogaite tras una inversión de 15 millones

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha presidido este lunes el acto de entrega de las obras ejecutadas por la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma con cargo a la subvención concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas en la infraestructura hidráulica de la isla y en la salida de las galerías de servicio en La Laguna de Barlovento.

El acto ha tenido lugar en la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado (AGE) en La Palma, en presencia del director insular, Carlos García, y del presidente del Cabildo de La Palma y de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, Sergio Rodríguez, y se ha celebrado tras una visita previa a las obras en La Laguna de Barlovento.

En concreto, este lunes se ha firmado la entrega de obras a los ayuntamientos de Barlovento, El Paso, Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma, Tazacorte y Tijarafe, así como al Consejo Insular de Aguas de La Palma y a Patrimonio del Cabildo de La Palma.

Inversión

Las actuaciones entregadas se enmarcan en las labores financiadas a través de la subvención directa concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, a la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, por importe de 15 millones de euros, en el marco del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

El delegado del Gobierno en Canarias ha explicado que hasta el momento, enmarcados en esta subvención, se han ejecutado 114 actuaciones de las previstas, por lo que ha expresado su "satisfacción", ya que ha sido todo un reto operativo para la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y ha conllevado la colaboración tanto del Cabildo Insular como de los Ayuntamientos de la isla.

"Se trata de que veamos que la sociedad mejora gracias a estas actuaciones, que son 15 millones de euros, que es una cantidad bastante importante para la isla. El Gobierno de España sigue aquí, sigue apostando por la isla, sigue apostando por su crecimiento, por su recuperación económica. Lo demuestran los datos, lo demuestran los recursos aportados en ese crecimiento y, de hecho, es la primera Administración que más recursos ha puesto. Es evidente que es la más potente. Pero la segunda es el Cabildo Insular de La Palma y yo quiero felicitar al Cabildo por esa apuesta. Lo lógico es que hubiera sido el Gobierno de Canarias, y no lo es", ha incidido Anselmo Pestana.

"Grandísima apuesta" por la isla

Según el delegado, "fuera de ese cálculo de inversión quedan también las apuestas que se han hecho recientemente por parte del Gobierno de España, como son el Centro Vulcanológico y la importantísima apuesta por el desarrollo de la astrofísica en nuestra isla con la apuesta de 400 millones de euros para la inversión del TMT si finalmente viene a nuestra isla, si al final esto sale no solo se refuerza la isla, se refuerza también Canarias y España como una grandísima apuesta por la astrofísica".

Desde su concesión, y en coordinación con los catorce ayuntamientos y el Cabildo, se han desarrollado actuaciones en toda la geografía insular, relacionadas con la gestión sostenible del agua y la energía, la conservación del patrimonio, la rehabilitación de senderos y espacios públicos, la promoción del territorio (Reserva de la Biosfera) y los recursos existentes, lo que ha permitido contribuir a la recuperación económico-social de la isla.