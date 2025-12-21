Aena mantiene la exención de tasas en el aeropuerto de Mazo para 2026

El Cabildo de La Palma se apuntó una gran tanto político en aras de favorecer la recuperación económica y social de la Isla tras la erupción del volcán Tajogaite en 202. La corporación insular logró el pasado viernes que el Consejo de Administración de Aena haya aprobado una ampliación de los incentivos para las aerolíneas que operan en la Isla Bonita y consigue mantener la exención de tasas aéreas, que consiste en el reembolso de un importe equivalente al 100% de la tarifa de pasajero en los vuelos internacionales, a la Península y Baleares, con el fin de que las compañías recuperen su actividad en estos mercados.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, destaca la ampliación de los incentivos para las aerolíneas que operan en la Isla Bonita pero mantiene la necesidad de que estos se amplíen hasta 2030 debido a la situación excepcional que todavía atraviesa La Palma.

La decisión es fruto de una negociación que se inició en octubre liderada por la consejera insular de Turismo, Raquel Rebollo, cuando mantuvo un encuentro con representantes de la empresa pública Aena en su sede central en la que también participó Héctor Izquierdo, comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que pilota Ángel Víctor Torres.

De hecho, Rebollo agradeció las gestiones del comisionado a la hora de defender la importancia de mantener esta medida en apoyo a la recuperación de La Palma.

Con esta decisión, el Cabildo se pone de relieve el compromiso de Aena con La Palma y con la situación que atraviesa para seguir haciendo frente a las consecuencias ocasionadas por la erupción de 2021 y se defiende la importancia de continuar trabajando de forma coordinada en este sentido para respaldar un sector que es estratégico en este proceso, como es el turístico.

De hecho, en septiembre de 2021, cuando el volcán Tajogaite entró en erupción, la isla contabilizó tan solo 79.658 pasajeros, lo que supuso un 30% menos que en 2020, pese a que fue el año de la pandemia. Durante los tres meses que duró la actividad volcánica las cosas no fueron mejor, a pesar de que se creyó que el volcán sería un foco de atracción turística: un descenso del 6%.

En octubre de 2021 solo se contabilizaron 42.004 viajeros y en noviembre las cifras cayeron hasta los 34.668. Solo a partir del 23 de diciembre, fecha oficial del final de la erupción, las cifras mejoraron: 59.902 pasajeros.

Poco a poco, y gracias a las ayudas que se pusieron en marcha para la recuperación de la Isla y atraer a visitantes, el aeropuerto de La Palma logró el pasado mes de septiembre batir su récord de pasajeros para este periodo del año con un total de 121.409 viajeros, lo que representó un crecimiento del 1,8% respecto al mismo mes de 2024. En lo que va de año, La Palma tuvo 1,4 millones de pasajeros.