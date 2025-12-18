Cancelado el concierto de Óscar D'León en La Palma por dificultades para viajar con su banda desde Venezuela

El artista Óscar D'León no podrá participar finalmente el próximo 20 de diciembre en el festival La Palma Blue Experience debido a las circunstancias derivadas de las "dificultades" de las compañías aéreas que operan con Venezuela y que, por tanto, harían "inviable" la presencia del artista y su banda en la isla.

"Queremos trasladar nuestras más sinceras disculpas a todos los seguidores y al público asistente, y agradecer su comprensión ante esta situación excepcional. Desde la organización seguimos trabajando intensamente para ofrecer la mejor experiencia posible dentro del marco del Festival", han señalado en una nota desde la organización.

En paralelo, informan desde el Festival, para quienes ya hayan adquirido su entrada, se pondrán a disposición dos alternativas: la devolución íntegra del importe de la entrada para quienes así lo deseen, o la obtención de un código de descuento del 50% para la compra de una entrada adicional destinada a cualquier acompañante.

Asimismo, en las próximas horas, se facilitará información sobre el procedimiento para acogerse a cualquiera de estas opciones, garantizando que puedan ejercer su elección con "total claridad y transparencia".

La Palma Blue Experience se celebrará el próximo 20 de noviembre en el Estadio Municipal de Breña Alta, y en su programación está prevista, además, la actuación del artista Juanes.