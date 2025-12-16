La normalidad regresa a Puerto Naos tras la emergencia de los gases

Puerto Naos es un éxito colectivo que comenzó con un chapuzón en el Atlántico. El 15 de enero de 2024, Francisco Zamarbide se convertía en la primera persona que se bañaba en esta conocida playa de Los Llanos de Aridane, La Palma. Una playa, un barrio, que estuvo totalmente confinado desde que estalló el volcán en septiembre de 2021 debido a una emergencia provocada por los gases y que, tras el baño de Zamarbide -como si de una especie de acto simbólico se tratase-, poco a poco fue retomando la normalidad. Por aquel entonces Puerto Naos estaba vallado. Personal de seguridad controlaba los accesos, los cuales se concedían mediante un código QR. El 3 de junio de 2024 se puso fin a aquello. Desde el Plan de Emergencias Insular de La Palma (Peinpal), con pies de plomo y con el respaldo de la comunidad científica y los bomberos Falck, se fueron tomando decisiones para que Puerto Naos se pareciera a aquello que fue. Regresó el verano, la vida, el ocio, los comercios, el hotel, el turismo y, casi que se puede decir, la normalidad.

“El cambio de Puerto Naos surge de una decisión política. De una nueva forma de hacer las cosas”, asegura el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas.

Según el regidor, con la entrada del nuevo Cabildo de La Palma, bajo el mandato de Sergio Rodríguez, el Peinpal se convirtió en “un organismo más operativo", hasta el punto, afirma, de convertir a Puerto Naos “en uno de los barrios más seguros del mundo”. “Más de 1.300 sensores dentro de viviendas y locales, y otros 200 en espacios al exterior, han posibilitado que hoy más de 1.000 familias puedan regresar a sus casas y que la economía vuelva a funcionar. El tiempo nos atropella, pero viéndolo con perspectiva, en menos de dos años hemos pasado de tener un barrio totalmente cerrado, donde no repartía ni Correos y la gente no podía acceder a limpiar sus casas, a un lugar donde se respira la normalidad, donde los vecinos y las vecinas viven su día a día y los turistas admiran algunas de las mejores puestas de sol de Canarias”, añade.

Prueba de esta normalidad, el alcalde pone de ejemplo lo ocurrido el puente de diciembre con el encuentro de caravanas. A lo largo de ese fin de semana se generó un movimiento económico directo de 25.052,31 euros, resultado tanto del consumo realizado por las personas participantes como de los billetes de inscripción de las 90 caravanas, 30 de ellas venidas de otras islas, así como las compras en los comercios del barrio y del centro de Los Llanos.

“Más allá de los datos, el encuentro refuerza la imagen de Puerto Naos como un lugar que recupera vida, actividad y confianza”, afirma el alcalde, señalando que, de la mano con el Cabildo, seguirán trabajando para que este barrio recupere su completa normalidad.