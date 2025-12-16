Los Llanos de Aridane acelera la reconstrucción con avances decisivos en caminos y licencias de obra

Los Llanos de Aridane avanza en una reconstrucción que hoy se refleja, sobre todo, en la recuperación de la movilidad. Las actuaciones en los caminos y accesos están devolviendo actividad, seguridad y continuidad a barrios que durante años permanecieron condicionados por los efectos de la erupción. La mejora de la red viaria se ha convertido en uno de los logros más visibles para las familias y sectores productivos del municipio.

El empichado del camino Aniceto marca un hito en esta nueva etapa. Esta actuación permite que numerosos propietarios vuelvan a desplazarse con normalidad, recuperen la dinámica de sus fincas y accedan con seguridad a servicios esenciales. En otras zonas -Campitos, Cumplido o El Altaha- se ejecutan trabajos de nivelación, limpieza y adecuación que facilitan el tránsito, preparan futuras actuaciones y devuelven conexión a parcelas que habían quedado aisladas.

El alcalde, Javier Llamas, subraya que estas obras representan avances concretos en la vida real de las personas. “Cada camino recuperado abre una puerta al día a día de las familias. La movilidad es la base para que la reconstrucción se consolide y para que la actividad económica vuelva a crecer con estabilidad”, sostiene.

Javier Llamas explica que, en la actualidad, el Ayuntamiento gestiona 349 licencias de obra mayor, “una cifra que demuestra el movimiento real del tejido residencial y la voluntad de cientos de familias de recuperar su vida y su hogar”. “El objetivo estaba claro: que las familias recuperen sus proyectos de vida allá donde lo dejaron, y creo que lo estamos logrando”, añade.

El alcalde, Javier Llamas / Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane

Desde el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane también se pone en valor el éxito colectivo alcanzado en Puerto Naos, donde la recuperación de espacios y la vuelta progresiva de la actividad reflejan el esfuerzo conjunto de administraciones, vecinos y sector empresarial. La zona vive un proceso de revitalización que, unido a las mejoras en accesos y servicios, muestra la capacidad del municipio para adaptarse y avanzar.

Todas estas actuaciones se apoyan en la coordinación entre administraciones y en la información constante a la ciudadanía a través de reuniones de barrio y del visor digital municipal, que permite consultar obras, tramos intervenidos y plazos en tiempo real. “Coordinación, trabajo y transparencia es la receta para que la reconstrucción avance”, resalta el alcalde.