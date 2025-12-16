Las «deficiencias» en el servicio insular dejan un reguero de basura en Santa Cruz de La Palma

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se harta del mal funcionamiento del Consorcio de Servicios del Cabildo de La Palma a la hora de recoger y gestionar los residuos en el municipio. En un duro comunicado, el Consistorio califica las «deficiencias» de «insostenible» y acusa al consorcio de «grave dejación de funciones» que deja un reguero de basura en diferentes puntos de la capital palmera. «Es una situación insostenible que se repite de forma sistemática y que afecta a la salubridad, la imagen de la ciudad y la calidad de vida de la ciudadanía», avisa el Ayuntamiento.

La Concejalía de Servicios Públicos advierte de «recogidas intermitentes, irregulares y sin comunicación previa, una práctica absolutamente inaceptable». Relata que el consorcio insular ha dejado sin retirar los residuos de los vecinos en zonas como el entorno del barrio de La Canela, Cajita Blanca y la calle Díaz Pimienta, «sin que el Ayuntamiento recibiera notificación alguna».

A esta situación se suma, según el Consistorio, la «ineficacia» del servicio. Cita como ejemplo lo ocurrido el pasado lunes, cuando el consorcio reconoció que no se había realizado la recogida de los contenedores de la fracción orgánica por falta de camiones, debido a tareas de mantenimiento en el Complejo Ambiental de Los Morenos y a averías acumuladas durante el fin de semana. La Concejalía de Servicios Públicos considera «inadmisible» que «la falta de previsión y medios» del servicio insular que gestiona el Cabildo «repercute directamente en el municipio».

Hay más quejas. La Concejalía capitalina considera «especialmente grave» el incumplimiento del acuerdo de limpieza de contenedores. «Durante todo este año solo consta un único lavado de contenedores de residuos orgánicos, realizado el 17 de febrero y comunicado únicamente tras requerimiento expreso del Ayuntamiento». En esa actuación se limpiaron 24 contenedores de los 41 existentes, apunta el comunicado municipal, «vulnerando el compromiso de limpieza mensual pactado».

Pese a ello, los contenedores de fracción resto «continúan inoperativos porque el Consorcio de Servicios no dispone de vehículos adaptados», una «carencia estructural» que la Concejalía de Servicios Públicos del Ayuntamiento considera «injustificable». La Concejalía de Servicios Públicos del Ayuntamiento recuerda que ha solicitado «de manera reiterada», en el marco de las asambleas del Consorcio, la implantación de sistemas alternativos de recogida, «peticiones que han sido sistemáticamente ignoradas». «Esta falta de respuesta ha provocado que municipios que ya cuentan con estas infraestructuras no puedan utilizarlas, y que otros hayan renunciado a implantarlas ante la incapacidad del Consorcio para prestar el servicio», matiza la nota del Consistorio.

Asimismo, se ha solicitado un presupuesto para la adaptación de los camiones, una solución técnica viable que no requiere la compra de nuevos vehículos, sino la instalación de un sistema de pluma con un coste aproximado de 30.000 euros y una semana de trabajo en un taller especializado en Gran Canaria. «A día de hoy, esta alternativa sigue sin materializarse».

Ante este «cúmulo de incumplimientos», la Concejalía de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma exige al Consorcio de Servicios y al Cabildo «responsabilidades, respuestas inmediatas y soluciones reales», y no descarta adoptar las medidas administrativas y políticas necesarias para «defender los intereses del municipio y de su ciudadanía si esta situación continúa».