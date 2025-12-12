La Palma pelea con Finlandia y Serbia por sus paisajes de cine

La Palma ha sido nominada para los prestigiosos EUFCN Location Awards 2025 (European Film Commissions Network) en la categoría de Mejor Localización de Cine de Europa. Este hito consolida a la isla en la élite internacional, en lo que constituye el segundo año consecutivo que este territorio está presente entre los mejores destinos para la grabación de producciones audiovisuales.

La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, señala en un comunicado que esta nominación reafirma el trabajo estratégico y la gestión de la La Palma Film Commission, la oficina encargada de atraer y facilitar los rodajes internacionales y nacionales en la Isla Bonita.

«El trabajo de este proyecto de Sodepal y el Cabildo insular es fundamental para la proyección exterior de La Palma y para la diversificación económica del territorio», hace hincapié la consejera. Además, el hecho de que los ganadores de esta edición de los EUFCN Location Award 2025 sean revelados durante el European Film Market/Berlinale 2026, en febrero, es un magnífico escaparate para la Isla.

En la candidatura, en la que La Palma tendrá que competir con otros emplazamientos como Belgrado en Serbia, Figueira de Foz en Portugal e Inari en Finlandia, destacan los paisajes de la Isla con su vinculación con los volcanes, así como su historia, diversidad de escenarios o el patrimonio cultural y urbano.

Perestelo señala que esta nominación viene a avalar el trabajo que ha conseguido posicionar a La Palma como referente internacional para la realización de producciones audiovisuales, propiciando también el desarrollo local de empresas vinculadas al sector. Se podrá votar la candidtura hasta el 30 de enero en: https://eufcn.com/location-awards-2025/