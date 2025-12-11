El cadáver momificado hallado en La Palma es de mujer e investigan si es Natalia Hernández

El cadáver en estado de momificación encontrado durante la tarde del pasado lunes por un cazador en una zona aislada de La Palma corresponde a una mujer.

Así lo confirmaron ayer varias fuentes, después de que el cuerpo fuera recuperado en la jornada del martes por bomberos de la Isla Bonita de una zona casi intransitable, dentro del monte.

Ahora el Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía trata de determinar la identidad de la persona y si se trata o no de Natalia Hernández Martínez, que desapareció hace más de tres años después de llegar al aeropuerto de la Villa de Mazo.

Fecha de la muerte

El caso de Hernández llamó mucho la atención, puesto que en la terminal de La Palma no recogió una maleta que había facturado al salir desde el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna en octubre del 2022.

Uno de los factores importantes en las pesquisas será la fecha en la que los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife determinen que pudo morir la mujer cuyos restos aparecieron en la zona alta del barrio de Velhoco, en el municipio de Santa Cruz de La Palma.

También se cotejarán muestras de ADN del cadáver localizado con el de familiares directos de las personas que han desaparecido en la Isla durante los últimos años.

Está previsto que la autopsia al cadáver se realice en la capital palmera durante la jornada de este jueves.

No llegó al hotel

Natalia Hernández es natural de Madrid y tenía 34 años cuando desapareció. El 24 de octubre del 2022 llegó a su destino desde Tenerife, se la vio caminar con una pequeña mochila roja, una segunda de un tamaño mediano de otro color y un ordenador portátil.

Las cámaras de seguridad de la terminal palmera la grabaron a las 19:00 horas en el momento en que se dirigía a coger la maleta facturada. Pero dicho equipaje quedó abandonado allí.

Tampoco llegó al hotel de Fuencaliente donde se la esperaba, pues le habían ofrecido un contrato laboral en el departamento de animación.

Distancias

El criminólogo tinerfeño Félix Ríos explicó ayer que la distancia entre el aeropuerto palmero y la zona por donde apareció el cadáver el lunes es de cerca de 15 kilómetros, por caminos y pistas, así como que ese trayecto a pie se puede hacer en tres horas y media o cuatro.

La investigación de la desaparición de Natalia fue realizada por la Guardia Civil y el caso se archivó de forma provisional un año después de que se denunciara, ante la falta de indicios y de avances relevantes en la localización.

Natalia ha vivido en países como Nepal o Reino Unido. Tras una separación sentimental, llegó a Tenerife. Trabajó en un camping en el municipio de La Laguna.

Pero una noche sufrió un problema de salud o estaba muy alterada. Y los responsables del establecimiento la invitaron a marcharse. Un hombre la acompañó al aeropuerto Tenerife Norte. Es el mismo ciudadano que presuntamente interpuso la denuncia por su desaparición en noviembre del 2022.