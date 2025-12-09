La Diputación del Común celebra los Derechos Humanos

La Diputación del Común organiza hoy y mañana dos acciones públicas vinculadas a la exposición La palabra herida, un proyecto artístico y educativo que invita a la reflexión sobre la dignidad humana y el valor de los derechos fundamentales.

Hoy, a las 18:00 horas, el alumnado participante en los talleres educativos realizará un recorrido simbólico de luz entre el Palacio Salazar y la sede de la Diputación del Común, portando las lámparas que han creado a partir de fragmentos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fotografías y reflexiones personales. Esta acción en el espacio público funcionará como un gesto colectivo de memoria y sensibilidad ante las vulneraciones de derechos que siguen produciéndose en el mundo, destacando el trabajo creativo y crítico desarrollado por jóvenes de distintos centros educativos de la isla.

La actividad central tendrá lugar mañana, a las 17:00 horas, en el Museo Arqueológico Benahoarita (Los Llanos de Aridane), con el Acto Conmemorativo del Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un encuentro abierto a todos los públicos. El programa se abrirá con dos ponencias que ofrecen una mirada experta sobre los desafíos actuales de la paz, la seguridad y la defensa de los derechos fundamentales.

Entre ellas, se incluye la del general Juan Antonio Moliner González, titulada Paz, seguridad y derechos humanos en el contexto global actual, así como la de la profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro de la Cátedra de Derechos Humanos, Idaira Angelina Giménez, quien presentará Los jóvenes frente a los conflictos armados: construyendo paz y defendiendo derechos.

El programa se completará con una performance artística y visual de Paqui Martín, que combinará la lectura poética de Elsa López con la interpretación musical compuesta por Carmen Agredano y arreglada por Ner Suárez, en una propuesta interdisciplinar inspirada en el poema Las sábanas de Elsa López. En el escenario estarán presentes las piezas de luz realizadas por el alumnado participante en los talleres Desplegando tolerancia y visibilidad.