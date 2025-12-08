Adjudicadas las obras de mejoras de la Avenida de la Constitución

El Cabildo de La Palma adjudica los trabajos para ejecutar la remodelación de la Avenida de la Constitución de Tazacorte, una actuación que cuenta con una inversión que ronda los 900.000 euros y que se financia con cargo al Plan Insular de Desarrollo Local (PIDL), una iniciativa de dicha corporación que tiene como principal objetivo financiar con fondos propios iniciativas y proyectos que fomenten la dinamización y desarrollo de los catorce municipios.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, recuerda que el PIDL es una apuesta del equipo de gobierno por continuar trabajando de la mano de los ayuntamientos para impulsar acciones esenciales para todos y cada uno de los municipios, «con especial incidencia en las zonas rurales, algo que se refleja en el índice de ruralidad que contempla el reparto de los 40 millones de euros del programa, que se reparte en cuatro anualidades entre todos los municipios y que favorece a estos territorios que necesitan un mayor respaldo».

Rodríguez explicó que, en este caso, el PIDL ha permitido que se «desatasque una actuación que contaba con proyecto desde 2018 y no se había llevado a cabo, por lo que se ha actualizado el mismo y ahora se ha licitado, lo que posibilita que este sea una realidad, por fin, para Tazacorte».

El alcalde de Tazacorte, David Ruíz, pone de relieve que este proyecto permitirá resolver los problemas de accesibilidad de esta zona y adaptarlo a la normativa vigente, a la vez que ofrece un mayor protagonismo a peatones, de forma que se avanza hacia un núcleo adaptado a los entornos del siglo XXI, con mayor presencia de las personas y menos aglomeración de tráfico rodado.

Las obras se plantean desde la necesidad de dar respuesta a las condiciones que presenta la Avenida de la Constitución, acometiendo los problemas urbanos de la zona en accesibilidad y seguridad.

El proyecto busca resolver la accesibilidad con los anchos estipulados a nivel normativo y crear una plataforma única al mismo nivel en la zona norte de la avenida, que elimine los resaltes y cambios de rasante bruscos en la calle. Los usos de la vía sufren un desorden importante, lo que le ha conferido un carácter anárquico que rompe con los estándares que se consideran idóneos para unos espacios urbanos amables.