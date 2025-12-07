Versadores se unen este diciembre en La Palma para afianzar con el folklore el vínculo con Cuba

La isla de La Palma celebrará, el próximo 13 de diciembre, la primera edición del encuentro 'Punto y Clave', un evento que reunirá versadores y muestras de folklore y que incide en el vínculo cultural entre la Isla Bonita y Cuba.

La iniciativa, que también cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Fuencaliente, tendrá lugar, a partir de las 18:30 horas, en el Centro Cultural del municipio, con entrada gratuita hasta completar aforo, según ha informado el Cabildo en una nota.

Esta iniciativa contempla la celebración de un espectáculo en el que participarán Grupo Guajira Son, Parranda Dando Timple y Grupo de Versadores Punto y Clave, anfitriones del evento. Durante la actuación de los versadores, el público podrá proponer frases, retos o temas, dada la flexibilidad de la improvisación poética.

Grupos participantes

El Grupo Guajira Son, capitaneado por el laudista matancero Fernando Murga, ofrecerá una breve panorámica de la música campesina cubana. La Parranda Dando Timple, dirigida por el virtuoso Saúl Camacho y con destacados solistas de La Palma (Inma Leal y Daniel González) hará lo propio con el folklore de esta orilla.

El Grupo de versadores Punto y Clave expresará el abrazo musical de las dos orillas a través de emparejamientos versadores y una muestra de tonadas y punteos. Intervendrán artistas de talla internacional, como Joseíto Bienes (decano de los versadores canarios), Anamarys Gil (repentista cubana), o Yapci Bienes (versador palmero), entre otros.