Reactivan ayudas de casi 290.000 euros para ganaderos en La Palma tras su parálisis por un contencioso judicial

El Cabildo de La Palma ha informado que destinará casi 290.000 euros al fomento de la ganadería, correspondiente al ejercicio 2024. La medida se vio paralizada por el inicio de un contencioso judicial tras la reclamación efectuada por un grupo de ganaderos.

En una nota, el presidente insular, Sergio Rodríguez, ha destacado que, después de las trabas judiciales que ha sufrido el proceso, la institución haya "cumplido con su compromiso" con el sector, cubriendo especies que anteriormente no contaban con este apoyo directo, incluyendo al ganado caprino, bovino foráneo, cunícola (conejo) y porcino.

Las ayudas cuentan con financiación propia del Cabildo y del Gobierno canario.

"Al fin, conseguimos pagar de una vez por todas y garantizar que la financiación llegue a quienes más lo necesitan", ha destacado Rodríguez.

Objetivo de las ayudas

Estas ayudas tienen como objetivo incentivar la cría y el mantenimiento de explotaciones ganaderas con esos tipos de ganado, por lo que ofrecería, destaca el Cabildo, un respaldo a profesionales que tienen una explotación o ganado a su cargo.

Además, el Cabildo trabaja en que la segunda línea de ayudas, destinada a la cobertura de gastos de funcionamiento, se pueda abonar en breve.