Emiten la primera orden de pago por 10,2 millones para fincas afectadas por el volcán de La Palma

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias ha emitido este jueves la primera orden de pago destinada a compensar el valor de fincas destruidas por la erupción volcánica de La Palma, por un importe de 10,2 millones de euros.

Según informó el departamento que dirige Nieves Lady Barreto, a partir de este viernes se contactará con las personas beneficiarias para que acudan a la Oficina de Atención e Información, ubicada en la Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro 57, en Los Llanos de Aridane, donde recibirán la notificación correspondiente.

Estos fondos proceden de los 100 millones de euros del superávit de la Comunidad Autónoma, destinados a indemnizar a los propietarios que perdieron sus terrenos durante la erupción.

Barreto ha afirmado que la emisión de esta primera orden ha sido posible gracias al trabajo realizado en los últimos meses por la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma, asegurando que el personal del área ha duplicado turnos para continuar generando órdenes de pago en los próximos días.

Por ello, la consejera ha agradecido la labor del equipo y ha destacado su implicación y esfuerzo para avanzar en la compensación a las personas afectadas por la pérdida de sus propiedades.