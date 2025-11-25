Acciones en Puntagorda contra la violencia de género

La campaña de este 25 de noviembre de 2025, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, impulsada desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Puntagorda, está centrada en formas de violencia machista menos evidentes, como el control, los celos y la manipulación.

El objetivo de esta campaña es fomentar la identificación de conductas machistas con un VIOLENTÓMETRO y asociarlas directamente con la violencia de género. Asimismo, se busca alentar a las mujeres que puedan estar viviendo estas situaciones a que las reconozcan y que pidan ayuda, y a los hombres que tomen conciencia de qué conductas son propias de la violencia machista y trabajen por un cambio hacia una sana masculinidad. También se repartirán cuadernos violetas con el eslogan “Toma nota: escribe tu presente sin violencia de género” porque la violencia de género no siempre es visible o percibido como tal, pero sus consecuencias son reales y devastadoras.

Jóvenes de Puntagorda, pertenecientes al grupo municipal de juventud, serán los encargados del reparto de violentómetros y cuadernos violetas entre la población puntagordera, asumiendo el rol de agentes sociales con un compromiso social ante la violencia contra las mujeres. En el CEIP y el IES de Puntagorda en los meses de noviembre 2025 y marzo 2026, se facilitarán talleres dirigidos al alumnado y a las familias en materia de prevención de violencia de género financiados por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Puntagorda, a cargo de las psicólogas Mariana Monterrey y Sandra Capote con los Talleres “Buentrato” y “Los juguetes y juegos no tienen género”. El trabajador social y sexólogo Moisés Oliva facilitará talleres de “educación afectivo sexual como prevención de la violencia sexual” y la educadora mediática Ana Llanos los talleres “Conflicto interno y conflicto con los otros como fomento de relaciones no violentas”. Además, gracias a la organización y financiación del Cabildo de La Palma también se impartirán unos talleres a través e la Fundación Márgenes y Vínculos sobre educación afectivo sexual con escolares fomentando relaciones sanas y prevención de violencia contra las mujeres.

En las fiestas del municipio se hacen presentes Puntos Violetas fomentando espacios festivos libres de violencia sexual. Tendrá lugar la habitual Marcha en contra de la Violencia de género el 25N desde el IES hasta el Ayuntamiento donde se expondrá un mural elaborado por el propio alumnado y se dará lectura del manifiesto. Participará todo el IES Puntagorda, Centro Ocupacional La Traviesa, 5º y 6º de primaria del CEIP Puntagorda, PFAE Sembrando oportunidades y la población en general que se quiera unir.

Ese día se colocarán las esquelas de las mujeres asesinadas en España en el último año por violencia de género y se iluminará de violeta los edificios municipales.