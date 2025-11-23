Finaliza la situación de prealerta por lluvias en el este de La Palma
Las fuertes precipitaciones generaron varias incidencias en la isla
El Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la prealerta por lluvias en la comarca este de La Palma, según ha informado en una nota el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 1-1-2).
Esta decisión, detallan, se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Se da, asimismo, por finalizado el episodio de precipitaciones en forma de lluvia, de débiles a moderadas y persistentes, concluyendo con ello la prealerta por lluvias decretada al este de la isla.
Incidencias
Las lluvias descargaron con intensidad este sábado en La Palma, especialmente al norte y este, registrando en la estación meteorológica de El Paso las mayores precipitaciones acumuladas de toda España, con 40,6 litros/metro cuadrado hasta las 17:00 horas.
Asimismo, según datos facilitados por el 112, a consecuencia de la lluvia se cerró al tráfico la LP-214, que da acceso a la Caldera de Taburiente. En paralelo, y a pesar de que las precipitaciones fueron "intensas", no se registraron desprendimientos el sábado.
Sin embargo, entrada la jornada de este domingo, sobre las 7.21 horas, el Cecopin de la isla registró un desprendimiento en la LP-1, a la altura del kilómetro 53, aproximadamente, en el municipio de Garafía. Frente a esta incidencia, se precisó de maquinaria de gran tamaño para su retirada y se procedió a activar a la Guardia Civil, así como al servicio de carreteras del Cabildo insular de La Palma.
