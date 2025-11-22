La Palma registra este sábado las mayores precipitaciones del país: 40 litros por metro cuadrado

Las mayores precipitaciones acumuladas de toda España se han registrado este sábado en Canarias, con la estación meteorológica de El Paso a la cabeza, donde hasta las 17:00 horas se habían contabilizado 40,6 litros/metro cuadrado.

A continuación figuran las estaciones de Izaña (20 litros/m2), San Andrés y Sauces (28,8), Llano de Los Loros-La Laguna (27,2), Roque de los Muchachos (24,8), aeropuerto de La Palma (19,1), Abadiño-Urkiola (Vizcaya) (13,8), Posada de Valdeón (León) (13,2), Tresviso (Cantabria) (12,6) y Pajares-Valgrande (Asturias).

Además, Canarias ha copado las diez temperaturas más altas de España con la estación de La Dama-Vallehermoso encabezando el listado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con 25,9 grados.

En Maspalomas-Centro Insular de Turismo y La Aldea-Tasarte se ha llegado a los 25,2 grados centígrados; en Yaiza-Playa Blanca a 24,9, en el aeropuerto de Lanzarote y Maspalomas a 24,7; en el aeropuerto de Tenerife Sur a 24,6, en el puerto de Mogán a 24,5, en Pájara a 24,2 y en La Aldea a 24.