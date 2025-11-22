La Palma registra este sábado las mayores precipitaciones del país: 40 litros por metro cuadrado
El archipiélago copa 10 de las temperaturas más altas del país, con una máxima de 25,9
Las mayores precipitaciones acumuladas de toda España se han registrado este sábado en Canarias, con la estación meteorológica de El Paso a la cabeza, donde hasta las 17:00 horas se habían contabilizado 40,6 litros/metro cuadrado.
A continuación figuran las estaciones de Izaña (20 litros/m2), San Andrés y Sauces (28,8), Llano de Los Loros-La Laguna (27,2), Roque de los Muchachos (24,8), aeropuerto de La Palma (19,1), Abadiño-Urkiola (Vizcaya) (13,8), Posada de Valdeón (León) (13,2), Tresviso (Cantabria) (12,6) y Pajares-Valgrande (Asturias).
Además, Canarias ha copado las diez temperaturas más altas de España con la estación de La Dama-Vallehermoso encabezando el listado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con 25,9 grados.
En Maspalomas-Centro Insular de Turismo y La Aldea-Tasarte se ha llegado a los 25,2 grados centígrados; en Yaiza-Playa Blanca a 24,9, en el aeropuerto de Lanzarote y Maspalomas a 24,7; en el aeropuerto de Tenerife Sur a 24,6, en el puerto de Mogán a 24,5, en Pájara a 24,2 y en La Aldea a 24.
