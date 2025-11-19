Las erupciones ganan peso en las emergencias

El viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo Martín, destacó ayer en La Palma la necesidad de que la futura Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias «esté plenamente alineada con la Ley 5/2025, de Volcanes de Canarias», con el fin de garantizar un sistema «moderno, coordinado y completamente adaptado a la realidad volcánica del territorio».

Estas declaraciones se produjeron durante una nueva sesión celebrada en la Isla Bonita dentro del proceso de trabajo insular para la elaboración de la futura ley. El Gobierno de Canarias aspira con esta norma a reforzar la coordinación administrativa, mejorar la capacidad operativa y responder con mayor eficacia a los riesgos que afronta el Archipiélago.

La jornada, organizada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, forma parte del calendario de encuentros que el Ejecutivo está desarrollando en todas las Islas con el objetivo de construir un texto legislativo ampliamente consensuado, enriquecido con la experiencia de equipos técnicos, cabildos, ayuntamientos, personal de emergencias y ciudadanía. «El reto es configurar una arquitectura de emergencias donde todo encaje: la gestión de riesgos meteorológicos, incendios forestales, crisis volcánicas o situaciones de protección civil ordinaria”, señaló Lorenzo Martín. «La nueva ley debe asegurar ese engranaje entre normas para que la respuesta de las administraciones sea más rápida, más clara y más eficaz en cualquier escenario».

En el encuentro, celebrado en Breña Baja, también estuvieron presentes el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; el teniente de alcalde de Breña Baja, Abel Pérez; y el subdirector de Emergencias del Ejecutivo regional, Carlos Martín Esquivel.

La experiencia acumulada tras la erupción de La Palma en 2021 ha convertido a la isla en un espacio clave dentro del proceso participativo: las aportaciones recogidas permitirán avanzar en aspectos como la interoperabilidad entre administraciones, la distribución de competencias, los protocolos de alerta temprana. Lorenzo destacó que la apuesta del Gobierno es «clara» y, por ello, se ha incluido en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma una partida de 500.000 euros para impulsar la creación de la Agencia Canaria de Emergencias, que permitirá una respuesta más rápida, profesionalizada y eficaz en todo el Archipiélago.