La odisea de un macho cabrío en La Palma: se escapa de su finca y acaba en Servicios Sociales

El área de Servicio Sociales del Ayuntamiento de Puntagorda, en La Palma, recibió hace unas semanas una visita muy diferente. De hecho, a nadie se le ocurriría que al llegar a su puesto de trabajo o a hacer sus gestiones se podría encontrar una imagen así: un macho cabrío en el interior de las oficinas.

Según recoge Televisión Canaria, fue la propia concejal del área, Mercedes Candelario, quien grabó al animal mientras se encontraba en el interior de las oficinas.

Se escapó de la finca

En declaraciones a la cadena, el dueño del chivato explicó que el animal se escapó de su finca sin darse cuenta.

Tras una amplia búsqueda, pudo reencontrarse con su animal, eso sí, tuvo que ir a buscarlo a Servicios Sociales.