La odisea de un macho cabrío en La Palma: se escapa de su finca y acaba en Servicios Sociales
El animal fue grabado en las oficinas por la concejal del área
El área de Servicio Sociales del Ayuntamiento de Puntagorda, en La Palma, recibió hace unas semanas una visita muy diferente. De hecho, a nadie se le ocurriría que al llegar a su puesto de trabajo o a hacer sus gestiones se podría encontrar una imagen así: un macho cabrío en el interior de las oficinas.
Según recoge Televisión Canaria, fue la propia concejal del área, Mercedes Candelario, quien grabó al animal mientras se encontraba en el interior de las oficinas.
Se escapó de la finca
En declaraciones a la cadena, el dueño del chivato explicó que el animal se escapó de su finca sin darse cuenta.
Tras una amplia búsqueda, pudo reencontrarse con su animal, eso sí, tuvo que ir a buscarlo a Servicios Sociales.
- La borrasca Claudia obliga a abrir zanjas en el Valle de Aridane
- Brote de sarampión con tres casos en La Palma: dos menores de 12 meses y un sanitario afectados
- La borrasca Claudia deja hasta 40 litros por metro cuadrado y provoca las primeras incidencias en el aeropuerto de La Palma
- Involcan denuncia un acto vandálico en instrumentos de vigilancia volcánica en La Palma
- La Palma lamenta la pérdida de Juan de la Barreda, exvicepresidente del Cabildo
- Brote de sarampión en La Palma: los casos confirmados aumentan a 21
- Los cinco ejes para la recuperación de La Palma
- La Virgen de Las Nieves se ‘patea’ la Isla Bonita