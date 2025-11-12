La borrasca Claudia empieza a dejar lluvias más intensas en La Palma

La intensidad de las lluvias en La Palma ha aumentado durante la tarde. La precipitación ha sido especialmente notable en el Valle de Aridane, donde los registros superan los 40 litros por metro cuadrado, aunque no se han producido incidencias de relevancia, según los primeros datos conocidos.

En el Barranco de las Angustias, que atraviesa los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tijarafe y Tazacorte, el agua ha corrido con abundancia durante más de dos horas, lo que ha provocado algunas inundaciones en varias vías del Valle de Aridane.

El alcalde de la capital palmera, Asier Antona, difundió un vídeo en el que aseguró que “la situación es tranquila” en todo el municipio. Antona pidió a los vecinos que mantengan la calma y sigan las instrucciones oficiales difundidas a través de los canales institucionales.

Las mayores incidencias se han concentrado en la zona del aeropuerto, donde las fuertes rachas de viento obligaron a desviar cuatro vuelos. Un avión procedente de Gran Canaria regresó a Gando, otro con origen en Tenerife Norte volvió a Los Rodeos, y dos conexiones internacionales, con Berlín y Fráncfort, fueron redirigidas a Tenerife Sur.