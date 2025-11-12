La borrasca Claudia deja hasta 40 litros por metro cuadrado y provoca las primeras incidencias en el aeropuerto de La Palma

La borrasca Claudia ya ha comenzado a afectar a La Palma, dejando acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en Tijarafe.

Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada y se intensificaron a lo largo de la mañana, afectando principalmente a las vertientes oeste y suroeste de la isla, donde el riesgo de acumulación de agua y desbordamiento de barrancos es mayor.

Primeras incidencias en el aeropuerto de Villa de Mazo

El aeropuerto de Villa de Mazo también ha empezado a notar los efectos de la borrasca. La intensidad de las rachas de viento está provocando cancelaciones y desvíos de vuelos.

Un vuelo que partió desde Las Palmas de Gran Canaria con destino a La Palma tuvo que regresar a Gando minutos después del despegue por las malas condiciones meteorológicas.

Otro enlace entre Berlín y La Palma fue desviado a Tenerife Sur por los mismos motivos.

Según las autoridades, las mayores incidencias se esperan durante la tarde, cuando la intensidad de la borrasca aumente.

Aemet prevé empeoramiento de la situación

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido que los chubascos continuarán durante el día y podrían intensificarse en las próximas horas. Las precipitaciones pueden alcanzar más de 30 litros por metro cuadrado en una hora, con acumulados de 100 litros en doce horas en zonas altas de la isla.

Además, se mantienen los avisos amarillos por tormentas y vientos de hasta 90 km/h en las zonas altas, incluyendo el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.