La Palma presume de tres nuevas variedades de vid

La vid palmera amplía sus perfiles genéticos. Un estudio liderado por la catedrática catalana María Francesca Fort Marsal ha revelado, al menos, tres nuevas variedades de viñedos e incontables registros en tres puntos vinícolas de la Isla Bonita. Los datos se presentaron la pasada semana en el Salón Profesional de Vinos de La Palma en el que estuvieron representadas las 15 bodegas que conforman la Denominación de Origen (DOP). La científica de la Universidad de Tarragona lideró la recogida de casi un centenar de muestras (96) en la que se detectaron 33 variedades viníferas en un espacio relativamente pequeño: «La importancia de este estudio es el perímetro que abarca el mismo, es decir, el muestreo no es como coger una sola gota en el mar, pero sí en un estanque», compara Elías Manuel Bienes Fernández, ingeniero técnico agrícola del Servicio del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca. «Es muy complicado encontrar tanta diversidad en una superficie relativamente pequeña», acentúa sobre un trabajo de campo de esta universidad que «también se ha desarrollando en La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y, creo, que en algunas zonas de Gran Canaria», puntualiza Bienes Fernández.

Los cimientos de este estudio se centran en la obtención de una serie de marcadores genéticos de los viñedos analizados en tres periodos temporales de un solo año.

Nuevos registros

Las tres nuevas variedades ya se conocen como aromática eufrosina, cagarruta de oveja y viñarda rosada, tres novedades que han destacado por encima de otras tantas en las que se han detectado cambios genéticos que son insuficientes para ser considerados como un descubrimiento científico [cuando fallan más de cinco de los marcadores que se toman como muestra podemos estar hablando de un hallazgo]. Contar con un viñedo que tiene más de cinco siglos de historia y que ha estado libre de la filoxera ha propiciado contar con una elevada variedad de viñedos. «Además de esa antigüedad, hay que tener en cuenta la exposición a las radiaciones solares, que estas plantas se encuentran en un territorio volcánico o la incidencia de un clima tropical para entender una composición que está encriptada», describe el especialista agrícola sobre unos cultivos que no sólo se encuentran amenazados por los efectos del cambio climático, sino el abandono de parcelas de cultivo o las temidas plagas.

En el estudio hay una referencia a las catorce zonas que se vieron afectadas por la lava o la ceniza de la erupción del Tajogaite (2021), áreas en las que hubo pérdidas notables en seis variedades, aunque sólo una no se ha conseguido recuperar. «No supuso un gran problema porque la mayoría de los viñedos que se perdieron cuentan con réplicas exactas en puntos concretos de La Palma o incluso en otras Islas», comenta Bienes Fernández sin obviar que «lo que sí debemos tener en cuenta a corto plazo es que de algunas de las variedades descritas en la investigación no quedan más de 15 cepas», alerta antes de analizar dónde se encuentra el núcleo principal de la producción vinícola local.

Y es que del rendimiento del año pasado, por citar un ejemplo reciente, más del 80% de los 606.885 kilos de uvas recogidos se concentraron en cinco variedades: listán blanco de Canarias (196.456); negramoll (101.937);listán negro (79.852);vijariego negro (33.555) y listán prieto (23.582) . Esas son las referencias de un cuadro genético al que se acaban de incorporar tres nuevas variedades de vid palmera.