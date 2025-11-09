Los rodajes audiovisuales en La Palma dejan 21 millones de beneficios en diez años

Los proyectos audiovisuales rodados en La Palma han dejado en la Isla un total de 21,3 millones de euros de beneficios. Tras una década de funcionamiento, la oficina de la Film Commission de Sodepal, financiada por la Consejería de Turismo del Cabildo insular, asegura que el sector del cine se ha afianzado como estratégico, tras acumular 251 rodajes y 772 proyectos de diferentes tipos.

«El audiovisual se ha consolidado como un sector estratégico que combina cultura, economía y proyección exterior. Estas jornadas son una oportunidad para escuchar al sector, reconocer su trabajo y definir una hoja de ruta que refuerce su desarrollo con visión de futuro», sentenció del presidente del Cabildo isleño, Sergio Rodríguez, en un evento para celebrar el décimo aniversario de La Palma Film Commission. «Cada rodaje contribuye a posicionar la isla en el mapa internacional, generando una visibilidad que refuerza su imagen como destino creativo y sostenible», declaró la consejera de Turismo Raquel Rebollo.

El crecimiento ha sido exponencial. Y es que si, entre 2015 y 2021, con un equipo técnico formado por dos personas, la oficina atendió 263 proyectos y facilitó la realización de 92 rodajes, generando un impacto económico de 6,8 millones de euros. En el periodo entre 2021 y 2025, con un técnico en el proyecto, la actividad ha seguido creciendo: 509 proyectos atendidos, 159 rodajes y una inversión inducida de 14,5 millones de euros. Una actividad a la que se suman distintas iniciativas de impulso del sector, como la asistencia a mercados audiovisuales clave para la atracción de productoras, la puesta en marcha de talleres formativos intensivos que han contribuido a la profesionalización del sector local, o el apoyo a profesionales y empresas para su participación en eventos estratégicos que impulsen su crecimiento.

«En algo más de tres años hemos duplicado la actividad de la Film Commission, lo que demuestra la solidez del sector y la necesidad de reforzar su estructura», sentenció la consejera de Promoción Económica y delegada de Sodepal, Miriam Perestelo. En este sentido, insistió en que, en el futuro será clave «la colaboración público-privada y el compromiso institucional».