Islainnova ‘radiografía’ al tejido empresarial local

La consejera insular de Promoción Empresarial y delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, inauguró ayer en El Paso el II Congreso Islannova, cita clave para el sector de los emprendedores de La Palma junto al alcalde de El Paso, Eloy Martín, y el director general de Comercio y Consumo, David Mille. La agenda se retoma en la jornada de hoy.

Perestelo incidió en que IslaInnova «nace con la vocación de acompañar a nuestro empresariado en la mejora continua, ofreciéndoles herramientas, formación e inspiración para afrontar los nuevos retos del mercado», añadiendo que «queremos mejorar la competitividad de nuestras empresas y potenciar nuestras fortalezas y oportunidades», precisó justo antes de apuntar que esta segunda edición «consolida un proyecto que pone el foco en la innovación, la digitalización, la colaboración y la sostenibilidad como ejes fundamentales para el crecimiento económico de La Palma».

Por su parte, el alcalde pasense, Eloy Martín, defendió la apuesta del equipo de gobierno por la innovación como motor de crecimiento. «Creemos que el futuro de nuestras empresas pasa por incorporar la tecnología, la sostenibilidad y la colaboración como pilares fundamentales para seguir progresando hacia una economía local más sólida y competitiva», destacó.

La cita cuenta con la presencia del reconocido divulgador Pedro Mujica, que ofrecerá claves prácticas sobre cómo aprovechar el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) sin necesidad de ser experto. El programa, además, organizará mesas de debate que reunirán a representantes institucionales y empresariales para analizar las políticas públicas y programas de impulso al comercio, así como los desafíos de autónomos y empresas ante el futuro del trabajo en Canarias. Estas sesiones se consolidan como espacios de reflexión sobre el presente y el futuro del tejido económico insular.

Además, se continúa apostando por potenciar el papel de la mujer en el ámbito empresarial y de la innovación, con el espacio Mujeres que inspiran, en el que destacadas emprendedoras de la Isla compartirán sus experiencias sobre liderazgo, conciliación y visión empresarial. Casos como los de Natalia Bazar, Casa Aurora y Nina’s Complementos reflejarán la fuerza del talento femenino palmero y su contribución al desarrollo económico local.

A lo largo de los dos días de congreso habrá intervenciones de figuras destacadas del ámbito empresarial y motivacional, como José Tomás Rodríguez de Paz, con su visión sobre ingeniería e innovación transformadora; César García Rodríguez, quien expondrá la fórmula del emprendimiento; y Laura Cantizano, que invitará al público a descubrir cómo activar la emoción de compra en menos de un minuto. El programa también ofertará un enfoque centrado en la internacionalización, la comunicación y el liderazgo, con ponentes como David Labrador y Antonio de la Ossa, seguidos por una nueva edición de la Experiencia Empresarial, que rendirá homenaje a empresas históricas de la isla como Iriarte La Palma y Panadería y Bollería Buenavista SCP, ejemplo de constancia y arraigo.

El cierre estará a cargo del coach y conferencista Pedro García Aguado, quien pondrá el broche final con una charla inspiradora sobre innovación, emoción y emprendimiento, subrayando la importancia de la actitud ante el cambio.