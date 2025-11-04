El Telescopio Solar Europeo, más cerca de su construcción en La Palma

El proyecto del Telescopio Solar Europeo (EST) está más cerca de su construcción en la isla de La Palma. De hecho, en los últimos días se ha dado un paso decisivo hacia su construcción con la creación del Consejo de Representantes Gubernamentales (BGR), marcando el primer compromiso formal a nivel gubernamental con este proyecto insignia europeo en investigación solar, según informa el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Hasta ahora, el telescopio ha sido impulsado por un consorcio científico de universidades e instituciones de investigación de toda Europa, pero la creación de este nuevo órgano permitirá darle un impulso al proyecto, gracias a la colaboración entre naciones europeas, cuyos gobiernos nacionales brindan apoyo institucional al proyecto y a la futura creación de un Consorcio de Infraestructura de Investigación Europea (ERIC) del Telescopio Solar Europeo (EST ERIC).

Reunión con el Ministerio

El Consejo de Representantes Gubernamentales comenzó a tomar forma el pasado 28 de octubre, con una reunión organizada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) de España, en Madrid, en la que participaron representantes de España, Eslovaquia y la República Checa. Durante dicha reunión el BGR adoptó su mandato, eligió a su presidencia, vicepresidencia y secretaría, y definió una hoja de ruta hacia la creación del EST ERIC, que gobernará la construcción y operación del telescopio.

Además, miembros de la Fundación Canaria del Telescopio Solar Europeo, la entidad que gestiona la fase provisional del proyecto, presentaron al Consejo el estado y los aspectos clave para el futuro desarrollo del proyecto.

Un punto culminante del evento fue la firma de un Memorando de Entendimiento entre España y Eslovaquia, por parte de Eva Ortega Paíno, secretaria general de Investigación del MICIU, y Jakub Birka, que formaliza la participación de Eslovaquia en el EST. El acuerdo allana el camino para una participación gubernamental más amplia en toda Europa y fortalece el futuro del proyecto bajo el marco ERIC.

Roque de los Muchachos

Tras la reunión en Madrid, los representantes de las delegaciones viajaron al Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma. Allí se les unió Javier Franco Hormiga, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias, una agencia que ha apoyado el proyecto EST desde su fase preparatoria y ha desempeñado un papel clave en el establecimiento de la oficina del proyecto en las Islas Canarias.

En el ORM, visitaron el lugar donde se construirá el Telescopio Solar Europeo, así como varias de las instalaciones de clase mundial que ya están operativas o en construcción en el observatorio. Ubicado a 2.396 metros sobre el nivel del mar y gestionado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el ORM es reconocido internacionalmente por sus excepcionales condiciones de observación, protegidas por la Ley española para la Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC (Ley 31/1988). También tuvieron la oportunidad de experimentar de primera mano la excepcional calidad del cielo de La Palma, que lo convierte en uno de los mejores emplazamientos astronómicos de la Tierra.

Imagen de los participantes en la reunión mantenida en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / IAC

Con este paso, el Telescopio Solar Europeo consolida su posición como un esfuerzo verdaderamente europeo, no solo una colaboración entre científicos, sino un compromiso compartido entre naciones para construir el observatorio solar más avanzado del mundo en las Islas Canarias.