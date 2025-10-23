Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Involcan denuncia un acto vandálico en instrumentos de vigilancia volcánica en La Palma

Los destrozos han dejado fuera de servicio parte del sistema de monitorización sísmica

𝐀𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐜𝐚́𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐋𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐚 / Involcan

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El Instituto Volcanólogico de Canarias (Involcan) ha informado este jueves de que una de las estaciones sísmicas de la Red Sísmica Canaria, situada en las proximidades de Fuencaliente (La Palma), ha sido objeto de un acto vandálico.

En concreto, se sustrajeron paneles solares, baterías y un módem de comunicaciones, además de cortar los cables de conexión, lo que ha dejado fuera de servicio parte del sistema de monitorización sísmica de La Palma, ha comunicado Involcan en sus redes sociales.

Este tipo de acciones, que apenas aportan un beneficio económico para sus autores, ponen en riesgo el funcionamiento del sistema de vigilancia volcánica y, con ello, la seguridad de los habitantes de La Palma, advierte la institución científica.

