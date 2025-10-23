Involcan denuncia un acto vandálico en instrumentos de vigilancia volcánica en La Palma

El Instituto Volcanólogico de Canarias (Involcan) ha informado este jueves de que una de las estaciones sísmicas de la Red Sísmica Canaria, situada en las proximidades de Fuencaliente (La Palma), ha sido objeto de un acto vandálico.

En concreto, se sustrajeron paneles solares, baterías y un módem de comunicaciones, además de cortar los cables de conexión, lo que ha dejado fuera de servicio parte del sistema de monitorización sísmica de La Palma, ha comunicado Involcan en sus redes sociales.

Este tipo de acciones, que apenas aportan un beneficio económico para sus autores, ponen en riesgo el funcionamiento del sistema de vigilancia volcánica y, con ello, la seguridad de los habitantes de La Palma, advierte la institución científica.