La Palma
La Palma lamenta la pérdida de Juan de la Barreda, exvicepresidente del Cabildo
Representantes de las instituciones y de la sociedad palmera expresan su pesar por el fallecimiento del que también fue consejero de Turismo
El mundo político y social de La Palma está de luto desde ayer cuando se conoció el fallecimiento a última del sábado del histórico político y dirigente del Partido Popular Juan de la Barreda Pérez, expresidente del Cabildo desde 1996 a 2003 y también exconsejero de Turismo, entre otros cargos de responsabilidad. Representantes de las principales instituciones de la Isla Bonita así como del mundo social o deportivo expresaron su conmoción además de dar el pésame a la familia.
El actual presidente del Cabildo de La Palma, el nacionalista Sergio Rodríguez, en su nombre y en el de la Corporación, trasladó las condolencias a familiares y allegados de Juan de la Barreda con «el más profundo pesar por su pérdida».
Mariano Hernández Zapata, presidente insular del PP en La Palma, ex presidente del Cabildo y desde 2023 consejero regional de Transición Ecológica y Energía lanzó este mensaje en sus redes sociales: «Acabamos de conocer el fallecimiento de Juan de la Barreda, uno de los compañeros históricos del Partido Popular de La Palma». A continuación, Zapata explicó que «sin su trabajo, su compromiso y su valentía nuestro partido no sería lo que es hoy en la Isla». A nivel personal detalló que «en él siempre encontré a un amigo leal y a un consejero. Gracias, descansa en paz».
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, subrayó en redes que «se va un padre político para mí. Una persona apasionada y honesta, que vivió con intensidad cada reto que tenía, también este último de la muerte». De la Barreda, añade, «fue un ejemplo de persona comprometida, trabajador incansable y honrado servidor público». Además de «un hombre de palabra por encima de sus ideales, de carácter, pero con un corazón comprometido con todos. Nunca me falló y siempre me habló claro. Así era él».
La SD Tenisca lamenta «profundamente» el fallecimiento de «un exdirectivo y exsocio de nuestra entidad». Desde el club se envía «un sincero pésame a sus familiares, amigos y conocidos».
