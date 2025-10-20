Los cinco ejes para la recuperación de La Palma

Aquí tienes el texto con un máximo de tres palabras clave en negrita por párrafo, seleccionadas para resaltar contenido SEO relevante:

El Gobierno de Canarias puso en marcha, al inicio de esta legislatura, una estrategia para la recuperación de La Palma con una serie de acciones impulsadas desde la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que giran en torno a cinco ejes, tal y como ha detallado recientemente la consejera Nieves Lady Barreto en una intervención ante el Parlamento de Canarias.

En el centro de todo, los dos principales objetivos marcados por el Gobierno: restituir el valor del patrimonio que perdieron las personas y dar solución al problema de la falta de vivienda que se vio notablemente agravado por el volcán, que se llevó por delante más de 1300 casas.

Las tres leyes

El primer eje gira en torno a las normas para regular la reconstrucción de La Palma, la base jurídica necesaria para ordenar urbanísticamente la zona afectada y para recuperar la zona agrícola, arrasada por la lava, principalmente plataneras.

Para ello, el Gobierno aprobó entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 tres decretos leyes, que posteriormente se convirtieron en leyes para dar mayor seguridad jurídica a la recuperación. Leyes que, además de ordenar la reconstrucción, recogen y garantizan el derecho de las personas afectadas a recuperar el valor perdido, un derecho regulado también por la Ley de Volcanes recientemente aprobada por el Parlamento.

Así, la recuperación económica y social de La Palma se asienta sobre la Ley 2/2024, de medidas en materia territorial y urbanística; la Ley 3/2024, de medidas en materia agraria; y la Ley 4/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda protegida.

La Oficina de Información y Atención

El 16 de abril de 2024, la Consejería de Presidencia abrió en Los Llanos de Aridane la Oficina de Información y Atención a las personas afectadas por el volcán, con un equipo multidisciplinar de arquitectos, juristas y psicólogos, que ha atendido más de 7400 consultas individualizadas.

Paralelamente, los técnicos de la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma han llevado a cabo la revisión de tasaciones ya existentes y la elaboración de nuevas para las más de 300 viviendas que aún no habían sido tasadas.

Primer Plan de Pagos

En julio de 2024 se puso en marcha el Primer Plan de Pagos para compensar a las personas afectadas por la pérdida de sus viviendas, priorizando las viviendas habituales.

Hasta julio de 2025, se emitieron 16 órdenes de pago para compensar 800 viviendas, beneficiando a 1415 personas. Quedan unas 25 propiedades pendientes de abono por motivos como herencias o localización de propietarios.

El Gobierno de Canarias ha ejecutado 200 millones de euros, de los cuales 100 provienen de fondos propios (50 millones en 2024 y 50 en 2025) y los otros 100 del Gobierno de España, transferidos en enero de 2024.

Actualmente, el Gobierno espera la autorización del Ministerio de Hacienda para usar 100 millones adicionales de su propio remanente, sin renunciar a reclamar los 200 millones que adeuda el Estado correspondientes a 2024 y 2025.

Plan específico de vivienda

La vivienda es el gran objetivo y reto de la estrategia de recuperación. La Palma cuenta con una ley propia en materia de vivienda protegida, que simplifica trámites y da competencias al Cabildo de La Palma.

Con esta base, se ha trazado un Plan Vivienda específico para dar solución a quienes aún viven en casas contenedor y de madera, y a los demandantes de vivienda social registrados en la isla.

El Plan Especial de Vivienda para La Palma está dotado con 78,5 millones de euros, aportados por el Gobierno de Canarias (56,5 millones de la Consejería de Presidencia y 22 millones del ICAVI).

Los fondos ya han sido transferidos a Los Llanos de Aridane (28,7 millones), Villa de Mazo (3 millones), El Paso (800.000 euros) y al Cabildo de La Palma (24 millones).

Con parte de esa financiación, se han adquirido dos edificios en construcción, se remodela el antiguo edificio de Correos en El Paso para construir 11 viviendas, y se dará prioridad a afectados cuya compensación no fue suficiente para acceder a otra alternativa habitacional.

Además, se construirán 120 viviendas en Los Llanos y se inicia el proyecto de otras 115 en El Paso, en terrenos que ocupan actualmente las casas de madera.

Por su parte, el ICAVI ha adjudicado la construcción de 34 viviendas en Tazacorte y trabaja en la licitación de otras 100 viviendas más en ese municipio.

Retirada de las casas contenedor y de madera

Una vez dictada la última orden de pago de viviendas habituales, el Gobierno de Canarias inició el pasado 1 de agosto el proceso de retirada de las casas de madera, ya vacías, en El Paso; y el 19 de agosto empezó a levantar en Los Llanos las primeras casas contenedor.

Las estructuras, una vez desmontadas, propiedad del ICAVI, serán reutilizadas para futuras emergencias en Canarias.

Las casas contenedor y de madera se seguirán retirando a medida que vayan quedando vacías. En este sentido, según se ha informado, el ICAVI dará un plazo razonable para que las personas que todavía están alojadas allí puedan buscar una solución habitacional propia.