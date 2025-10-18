La Virgen de Las Nieves se ‘patea’ la Isla Bonita

Aunque es un proyecto que se diseñó hace mucho tiempo y la idea era que ya se hubiera ejecutado, lo cierto es que por H o por B no había sido posible poner de acuerdo a las partes hasta ahora. La Virgen de Las Nieves comienza una peregrinación por los 14 municipios palmeros. La excursión se inició ayer con la llegada de María a Puntallana y se alargará hasta el próximo 7 de noviembre, fecha en la que retornará a Santa Cruz de La Palma, concretamente, de la Parroquia de El Salvador a su Santuario. Una carrera de fondo que supera de largo los esfuerzos que realizan los runners en la mítica Transvulcania. Eso sí, en defensa de los atletas, ellos y ellas lo resuelven todo en medio día.

Algo así no se veía desde el año 1964, es decir, seis décadas después de que la Diócesis de Tenerife organizara una peregrinación de sus patronas por cada isla: la Virgen de Los Remedios (Tenerife); la Virgen de Las Nieves (La Palma), la Virgen de Guadalupe (La Gomera) y la Virgen de los Reyes (El Hierro). Este acontecimiento está incluido en la agenda del Jubileo de la Esperanza marcado por el papa Francisco y tiene como lema «María, consuelo y esperanza nuestra». El rector del Santuario Insular de Nuestra Señora de Las Nieves, Fernando Matías, ha sido nombrado delegado diocesano para esta visita extraordinaria.

La ‘huella’ del Tajogaite

Ésta no es la primera vez que se tiene en consideración la posibilidad de realizar una peregrinación mariana a la zona que fue devastada por el volcán Tajogaite en el último cuatrimestre de 2021. En realidad, con el proceso eruptivo recién finalizado se barajó la posibilidad de acometer una visita al Valle de Aridane que no llegó a buen término principalmente por el mal estado de las carreteras. Ahora, con parte de las infraestructuras mejoradas, sí es posible activar la cuarta peregrinación del Obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, desde que tomó posesión en sustitución de Bernardo Álvarez: el grancanario ha presidido en este tiempo la Bajada de la Virgen de los Reyes, la Bajada de la Virgen de Las Nieves y la visita que aún está realizando la Virgen de Candelaria a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

«Hoy [por ayer] la vamos a tener un poquito más cerca de nosotros», comentaba anoche una vecina de Puntallana que acudió a ver la primera parada antes de un pateo que hoy se reanuda con dirección a San Andrés y Sauces. «Un encuentro con ella es especial siempre porque alegra los corazones de las personas que sienten devoción por la Virgen de Las Nieves», remarca.

La primera toma de contacto con un territorio golpeado de lleno por las coladas llegará el sábado de la semana que viene, cuando la imagen procesione por las calles de Tazacorte, municipio en el que murieron los ríos de lava expulsados por el Tajogaite. Al día siguiente, el domingo, todos los actos se trasladarán a Los Llanos de Aridane, enclave en el que permanecerá la comitiva hasta el 30 de octubre. Ese día los focos se pondrán sobre El Paso, municipio en el que se abrió la tierra y se perdieron muchos recuerdos devorados por el magma, especialmente en la zona de El Paraíso y Todoque.

Pero de todos los puntos que se han diseñado en este itinerario especial, la parada 6 será una de las más emotivas, pues llegará el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, y el lugar elegido para la misma es el Cementerio de Las Manchas, parcialmente destruido en la erupción. Antes de poner rumbo a Fuencaliente, territorio castigado por la erupción del año 1971, se vivirá un instante muy intenso con los familiares de personas enterradas entre las coladas: el Cabildo ejecuta obras para la recuperación de nichos sepultados.

La penúltima etapa, la más próxima a la capital palmera, se desarrollará entre el 3 y el 6 de noviembre en Mazo, Breña Alta y Breña Baja.

El 7 de noviembre, por último, la capital palmera volverá a sentir la cercanía de Las Nieves, tal y como ocurrió en las últimas Fiestas Lustrales, con la llegada a la Parroquia de El Salvador.