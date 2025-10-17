El decreto ley para reactivar el plan de recuperación estará en un mes

El Gobierno de España tiene previsto activar en un mes un decreto ley para dar un nuevo impulso a la recuperación de La Palma a raíz de la erupción del volcán de Tajogaite. La noticia se conoció ayer tras la celebración de una comisión mixta en la que se trató el proceso de regeneración de la Isla Bonita. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presidió una reunión en la capital palmera a la que asistieron el presidente regional, Fernando Clavijo, y los integrantes del plan para la recuperación. Este encuentro se produjo varias jornadas después de que el asunto quedara encarrilado en un cara a cara que el nacionalista mantuvo en Madrid con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ese día, la socialista, entre otras cosas, se comprometió a pagar los 400 millones de euros que debe al Archipiélago. La medida anunciada ayer deberá ser convalidada en el Congreso de los Diputados.

El expresidente del Ejecutivo canario, al que tocó vivir el suceso en primera línea, dijo que él se inclina por la tramitación de un decreto de ley que espera tener «cuanto antes». De momento, es imprescindible un informe del Consejo de Estado y las aportaciones jurídicas de los gobiernos central y de Canarias: «Queda un buen trecho por delante para lograr la recuperación, pero hemos salvado las distancias políticas que nos separan por el bien de la Isla», destacó segundos antes de expresar que «no se trata de un decreto ómnibus, sino específico de una gran emergencia, que tendrá que ver con los fenómenos naturales adversos» e hizo un llamamiento a todos los partidos para que «respalden unas medidas absolutamente justas» para poder superar la reconstrucción posteruptiva. «Solo necesitamos que la Abogacía del Estado nos diga que es urgente y que cabe la necesidad de este decreto», dio por sentado Torres.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, agradeció el tono de «cordialidad y cooperación» con el que se abordó la reunión. En este sentido, dijo que «después de vivir un suceso de esta magnitud resulta impensable haberlo podido abordar de esta manera», añadiendo que a los agricultores, a los vecinos y, en general, a todos los afectados lo que hay que «darles son certezas, soluciones y realidad», redobló.

Deuda con el sector primario

Clavijo destacó en su encuentro con los periodistas que «existe una deuda con los agricultores del Valle de Aridane» porque ellos fueron los que entonces dieron un paso a un lado para que se «compensara a las personas que perdieron su primera vivienda», precisó justo antes de anunciar que «existe un compromiso que garantiza que en la primera quincena de noviembre saldrá adelante el decreto ley y, por lo tanto, trataremos que esas certezas que tanto se desean puedan concretarse antes de Navidades».

El nacionalista volvió a reivindicar la lealtad institucional entre todas las partes políticas que tienen algo que decir en este asunto. «Queremos asegurar una serie de instrumentos jurídicos para dar tranquilidad a los afectados», precisó sobre el buen entendimiento existente.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, compartió los mismos criterios que expusieron Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo cuando destacó el «tono constructivo» con el que avanzó una comisión en la que se puso sobre la mesa que «las ayudas anteriores han servido para dar respuesta a las 1.415 personas que se vieron perjudicadas por la pérdida de más de 800 viviendas», valoró de forma positiva de la misma forma que destacó que en la actualidad hay «400 licencias concedidas o en tramitación para poder afrontar la construcción de una casa y, además, más de 300 fincas, fundamentalmente en Los Llanos de Aridane y Tazacorte, con los permisos para reactivar sus labores».

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, expuso que, a pesar del «frenazo» que se aprecia en la recuperación, es importante que todas las administraciones sepan contribuir en una fase de reconstrucción a la que la institución insular ya ha inyectado 23,5 millones de euros. «Es una cantidad que está muy por encima del 25% comprometido para salvar esta situación», dijo.