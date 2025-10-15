El aeropuerto palmero amplía horarios y conexiones a partir de noviembre

El próximo 30 de octubre el aeropuerto de La Palma estrena horario. Estará operativo entre las 7:00 y las 23:00 horas, lo que permitirá a las compañías aéreas ofrecer más frecuencias de conexión con la Isla.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, recordó ayer que esta ampliación la solicitó la corporación en abril de 2025 en un encuentro que se desarrolló en la sede central de AENA, en Madrid, donde tuvo como interlocutora a la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral.

Rodríguez remarcó que seis meses después se hace realidad una demanda histórica de La Palma y valoró la buena noticia que supone este aumento de la operatividad del aeropuerto, que permitirá a otras compañías y destinos sumarse a la posibilidad de aprovechamiento de esta situación. El presidente reiteró que la ampliación del horario del aeropuerto de La Palma es una medida estratégica que podría tener un impacto positivo significativo en la economía y la sociedad de la isla.

La consecuencia más inmediata es que Binter incrementará su oferta de asientos a la isla un 14% y las conexiones semanales con sus destinos exteriores un 41% a partir de noviembre. Es decir, con el nuevo horario se abre la puerta a un servicio más amplio y una mejor posibilidad de conexión con otros vuelos de su red.

De hecho, la nueva programación ya se encuentra disponible en los canales de venta de Binter para empezar a aplicarse a partir del 1 de noviembre con una mejora significativa de la conectividad de la isla con los destinos exteriores de la aerolínea hasta un total de 228 conexiones semanales. Esto supone un importante aumento del 41% en las conexiones con respecto a la oferta anterior a la ampliación de horarios del aeropuerto. Por rutas, esta actualización permite que el crecimiento de asientos ofertados sea del 20% con Gran Canaria y de un 15% con Tenerife Norte.

Rodríguez confía en que otras compañías se animen también a sumar frecuencias y destinos a su oferta con la isla y saquen aprovechamiento de esta situación.