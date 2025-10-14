Machín confía en el Gobierno central para llevar el TMT a La Palma

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, confía en que el Gobierno de España cumpla con su compromiso para ayudar a traer el Telescopio de Treinta Metros (TMT) a La Palma y recuerde su promesa de desembolsar los 400 millones de euros para su desarrollo.

Respondía Machín así a una pregunta de la diputada del grupo nacionalista Diana Lorenzo en el pleno del Parlamento de Canarias en la que cuestionaba el valor de la palabra del Ejecutivo central, al que acusó de incumplir sus compromisos con La Palma en materia de la recuperación económica de la isla tras la erupción volcánica.

Para Lorenzo, si se sigue «el mismo patrón» se quedará, dijo, «en lo que pudo ser no fue» y, en ese contexto, los ciudadanos palmeros seguirán «esperando por cosas que son nuestras», aseveró.

En su respuesta, Machín reivindicó la capacidad de Canarias para atraer un proyecto como el TMT y dijo que es una apuesta clara y compartida por todas las administraciones y grupos políticos, de manera que Canarias y el Gobierno de España trabajan en establecer un espacio de confianza que genere las condiciones para implantar en La Palma el TMT.

En ese sentido, la consejera destacó las labores de diplomacia científica desplegadas por el archipiélago y el acercamiento a distintos países para que apuesten por Canarias y su «ciencia de calidad» para captar este proyecto internacional.

«El TMT significa traer infraestructura. Canarias se encuentra entre los tres lugares mejores del mundo para observación por sus condiciones climáticas y atmosféricas, y nuestros telescopios son un orgullo», resumió Machín sobre un equipamiento que será una herramienta esencial para la astrofísica moderna y permitirá fortalecer la búsqueda de indicios de vida en exoplanetas y estudiar agujeros negros y la materia oscura. n