Avances en la construcción de 120 viviendas protegidas en La Palma

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha mantenido en las últimas horas una reunión con técnicos de la empresa pública Gestur para comprobar cómo avanza la redacción del proyecto básico para la construcción de 120 viviendas protegidas en Los Llanos de Aridane. En el encuentro también participaron el viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, y el gerente de Gestur, Agoney Piñero.

Las viviendas, de uno, dos y tres dormitorios, con garaje y trastero, se levantarán en una parcela propiedad del Ayuntamiento habilitada para este fin por la Ley especial de vivienda para La Palma (Ley 4/2024, de 26 de julio).

28,7 millones

El proyecto está íntegramente financiado por la Consejería de Presidencia con una subvención de 28,7 millones de euros ya transferidos al Ayuntamiento. El consistorio, por su parte, firmó en el mes de julio un convenio con Gestur para que sea la empresa pública la encargada de redactar el proyecto básico y de llevar a cabo todo el proceso de licitación que, en este caso, incluirá tanto la redacción del proyecto como la ejecución de la obra.

«En enero transferimos los fondos al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y, desde entonces, el trabajo coordinado entre ambas administraciones ha sido intenso y complejo», explica Nieves Lady Barreto en relación al punto en el que se encuentra este proyecto. «Todos sabemos que construir viviendas es un proceso largo, pero estamos poniendo todas las herramientas –normas, empresas públicas y financiación– para avanzar acortando los plazos en todo lo que sea posible y esté de nuestra mano, dentro de lo que la ley nos permite», asegura la nacionalista.