La Palma
Avances en la construcción de 120 viviendas protegidas en La Palma
La consejera Nieves Lady Barreto trata con Gestur las claves de un proyecto que se levantará en Los Llanos de Aridane
La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha mantenido en las últimas horas una reunión con técnicos de la empresa pública Gestur para comprobar cómo avanza la redacción del proyecto básico para la construcción de 120 viviendas protegidas en Los Llanos de Aridane. En el encuentro también participaron el viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, y el gerente de Gestur, Agoney Piñero.
Las viviendas, de uno, dos y tres dormitorios, con garaje y trastero, se levantarán en una parcela propiedad del Ayuntamiento habilitada para este fin por la Ley especial de vivienda para La Palma (Ley 4/2024, de 26 de julio).
28,7 millones
El proyecto está íntegramente financiado por la Consejería de Presidencia con una subvención de 28,7 millones de euros ya transferidos al Ayuntamiento. El consistorio, por su parte, firmó en el mes de julio un convenio con Gestur para que sea la empresa pública la encargada de redactar el proyecto básico y de llevar a cabo todo el proceso de licitación que, en este caso, incluirá tanto la redacción del proyecto como la ejecución de la obra.
«En enero transferimos los fondos al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y, desde entonces, el trabajo coordinado entre ambas administraciones ha sido intenso y complejo», explica Nieves Lady Barreto en relación al punto en el que se encuentra este proyecto. «Todos sabemos que construir viviendas es un proceso largo, pero estamos poniendo todas las herramientas –normas, empresas públicas y financiación– para avanzar acortando los plazos en todo lo que sea posible y esté de nuestra mano, dentro de lo que la ley nos permite», asegura la nacionalista.
- Así es el volcán de La Palma por dentro: primera imagen del interior del Tajogaite
- El Puerto de Tazacorte cambia de 'cara' con el Dique Martillo
- Las facturas para reconstruir La Palma crean un tira y afloja entre las administraciones
- Esta calle es única en España y está en La Palma: una ruta fúnebre y un santuario literario
- Ni en Tenerife ni en Gran Canaria: abre el pumptrack más grande de Canarias en esta isla
- Villa de Mazo se opone a la planta de compostaje y pide al Cabildo de La Palma que cancele el proyecto
- Una isla canaria dijo NO: la semana en la que La Palma frenó el golpe de Estado de 1936
- Clavijo afea el triunfalismo de Torres: «La Palma no está mejor que en 2021»