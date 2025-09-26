Diplomacia científica para poner a Canarias en órbita y captar el TMT

Canarias pone en marcha los engranajes de la diplomacia. El arte de la negociación enfocado, en esta ocasión, a situar al Archipiélago en el mapamudi de la ciencia y la innovación. El primer objetivo: captar para el Roque de los Muchachos, en La Palma, el Telescopio de Treinta Metros (TMT, en sus siglas en inglés). El telescopio óptico de infrarrojo más grande del hemisferio norte y el más potente de la actualidad, capaz de captar vida en otros planetas. Para ello se desarrolla hasta el domingo en la isla el programa ‘DiploInnova’ que, organizado con la colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), reune a una nutrida representación de diplomáticos ante los que se desplegará la capacidad científica del Archipiélago.

Para el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la colaboración internacional en el ámbito científico es una estrategia imprescindible «en la que Canarias tiene que posicionarse, porque reúne condiciones excepcionales para superar retos como el cambio climático y hacerlo posible gracias a infraestructuras científicas de excelencia», resaltó en la inaugación de las jornadas en el Roque de los Muchachos.

Entre esas infraestructuras de excelencia Clavijo destacó el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC); las dos universidades públicas –la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna–, o de empresas, emprendedores y startups «que se apoyan en talento investigador y se benefician de un marco jurídico que reconoce y potencia las singularidades de Canarias como región ultraperiférica europea».

Las consejeras Nieves Lady Barreto, Migdalia Machín con Clavijo. / ED

«Esta es la motivación para reunirles en torno a DiploInnova, creemos en el desarrollo de tecnologías sostenibles porque resultan imprescindibles para lograr un desarrollo económico y social, respetando quiénes somos y dónde vivimos, pero también de dónde hemos venido, con el objetivo de lograr mayor bienestar y el progreso de las personas como primer objetivo», destacó.

Tres pilares

Por su parte, el director del IAC, Valentín Martínez Pillet, resaltó la relevancia de iniciativas como ‘DiploInnova’ que «aúna diplomacia, tecnología y ciencia», tres pilares que de definen también al propio IAC. «Nuestros observatorios son muy internacionales, tenemos representación de unos 30 países», subrayó.

En este sentido, consideró que mostrar a representantes diplomáticos la capacidad científica de Canarias supone «una oportunidad única» – especialmente en un momento en el que se necesita «mucha diplomacia»–, «para poder hablar con delegaciones de embajadas y consulados aquí en España y en Canarias».

Pillet recordó, además, que Canarias mantiene la opción de albergar el TMT, un proyecto internacional de vanguardia.

Y es que aunque Hawaii sigue siendo una posibilidad, aseguró que el Archipiélago «cada vez suena más para poderlo albergar», destadó.

Visita al Roque de los Muchachos. / ED

Asimismo expresó su agradecimiento al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias por todo el apoyo que están dando a la astrofísica, con una inversión comprometida del Estado de 400 millones si finalmente los responsables del TMT optan por La Palma.

El evento, celebrado en el Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos, comenzó con la bienvenida del presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, que destacó que la isla «además de su inigualable belleza natural y su reciente historia de superación, se ha consolidado como un faro de la ciencia y la innovación».

Además, incidió que, con ‘DiploInnova’, se demuestra que la ciencia, a parte de su valor intrínseco, es un «poderoso catalizador» de progreso económico y social.

«Canarias y La Palma queremos ser ese punto de encuentro, conectando Europa con África y América», explicó.

Un gran oportunidad

También intervino en el acto Robert P. Kirshner, director ejecutivo del pfroyecto internacional del TMT. Para Kirshner, «esta es una maravillosa oportunidad para destacar la ciencia que el TMT hará posible a través de su avanzada tecnología».

En ese sentido se mostró «agradecido» al Gobierno de Canarias por organizar el encuentro y por la «cálida bienvenida» de todas las instituciones, incluido el Gobierno español, los municipios de La Palma y el Instituto Astrofísica de Canarias.

El evento continuó con las intervenciones del experto en ciencia y espacio, S. Pete Worden, actual director ejecutivo de las Iniciativas Breakthrough y presidente de la Fundación Breakthrough Prize, que destacó la importancia de la astrofísica para conseguir detectar vida en el universo.

Le siguieron las ponencias de Valentín Martínez, director del IAC; Rafael Rebolo, investigador del IAC; y Gerardo Morales, administrador del Two-meter Twin Telescope (TTT); y la de Eva Ortega-Paíno, Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Y, tras ellos, ‘DiploInnova’ congregó en una mesa redonda en la que a los ponentes Pete Worden y Rafael Rebolo se sumaron a la subdirectora del IAc, Eva Villaver; la directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Izaskum Lacunza; y el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos del Gobierno de Canarias, David Pérez-Dionis.

Las intervenciones desde el Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos finalizaron con unas palabras grabadas por Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).