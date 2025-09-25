Ni en Tenerife ni en Gran Canaria: abre el pumptrack más grande de Canarias en esta isla

En la última década, las modalidades sobre ruedas (BMX, MTB, skate, scooter y surfskate) han salido de los circuitos especializados para ocupar plazas, parques y paseos marítimos.

La combinación de bajo coste de acceso, aprendizaje progresivo y práctica al aire libre ha creado una comunidad diversa, intergeneracional y muy activa. Ya no se trata solo de trucos o velocidad, también de movilidad cotidiana, bienestar y encuentro social.

En ese mapa, los pumptracks han sido clave. Su diseño de peraltes y “rollers” permite rodar sin pedalear a base de “bombeo”, lo que facilita la iniciación segura y, al mismo tiempo, ofrece un espacio técnico para quienes buscan perfeccionar líneas y ritmo.

1.600 m²

En La Palma, el deporte sobre ruedas gana un nuevo hogar ahora que la capital, Santa Cruz de La Palma, ha incorporado un pumptrack de 1.600 m² en el entorno de Mirca, un circuito pensado para bicicletas, patinetes, skate y surfskate que busca convertirse en punto de encuentro para todas las edades.

La obra, según su constructora, se terminó en 25 días y utilizó un acabado Compact para priorizar fluidez y durabilidad del firme y un diseño válido para bicicletas, skate, patines y scooter, es decir, modalidades sin motor.

Con sus 1.600 m², el nuevo espacio se sitúa como el más grande conocido en Canarias en 2025. Forma parte del proyecto del Cabildo de La Palma en Mirca (Santa Cruz de La Palma), licitado en abril de 2025, que incluye además un circuito biosaludable y un área de merenderos.

Para quien no esté familiarizado con el término, un pumptrack es un circuito de peraltes y “rollers” (ondulaciones) diseñado para rodar sin pedalear de forma continua, aprovechando el “bombeo” del cuerpo para ganar inercia. Es válido para BMX/MTB, skate, patines y scooter, y sirve tanto para iniciación como para técnica avanzada.

Los eventos locales no requieren homologación específica, pero para pruebas oficiales (UCI/RFEC) se exigen criterios y validaciones propias del reglamento. En Canarias, por ejemplo, el pumptrack del Centro Deportivo San Lorenzo (LPGC) anuncia cumplir regulaciones UCI en su complejo.

Lo que debes saber si vas a rodar