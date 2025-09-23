El Gobierno reitera su oferta de 400 millones para que el mayor telescopio del hemisferio norte se instale en Canarias
El objetivo es que el TMT se ubique en la isla de La Palma
El Gobierno ha reiterado su propuesta de invertir hasta 400 millones de euros en el si el Telescopio de Treinta Metros, el mayor y más avanzado del hemisferio norte, se instala en la isla de la Palma, Canarias.
"Estamos dispuestos a realizar una de las inversiones más ambiciosas de nuestra historia científica reciente", ha destacado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), Diana Morant, en un encuentro con el director ejecutivo del TMT International Observatory, Robert Kirshner, que ha tenido lugar este martes.
En el encuentro, en el que también ha participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra ha ofrecido el apoyo del Gobierno para que el proyecto pueda contar con una alternativa para ubicarse en Canarias.
Se trata de una inversión del MICIU que, de llevarse a cabo, se gestionaría a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).
