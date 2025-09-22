Villa de Mazo se opone a la planta de compostaje y pide al Cabildo de La Palma que cancele el proyecto

El Ayuntamiento de Villa de Mazo ha solicitado al Cabildo de La Palma que dé marcha atrás en la construcción de la planta de compostaje prevista en la zona industrial de Callejones. La decisión se tomó tras una reunión con los vecinos celebrada en el Centro Cultural Andares, donde se expusieron los detalles de la iniciativa y se recogió el rechazo mayoritario de la ciudadanía.

El alcalde del municipio, Idafe Hernández, explicó que la postura del Consistorio se fundamenta en la opinión vecinal: “nuestra forma de gobernar no es la de imponer las cosas”, afirmó.

Rechazo ciudadano y recuerdo del vertedero de Los Morenos

Hernández recordó que Villa de Mazo ya sufrió las consecuencias de decisiones en materia de residuos adoptadas sin consenso, en referencia al vertedero de Los Morenos, también situado en el municipio. En este sentido, insistió en que no se repetirá la misma situación sin escuchar a la población afectada.

El encuentro contó con la presencia del consejero insular de Residuos, Fernando González, y técnicos del área, quienes explicaron las características de la planta, financiada con fondos europeos.

Un proyecto enmarcado en las exigencias europeas

La tramitación del proyecto comenzó en 2022, durante la pasada legislatura, con el objetivo de dar respuesta a las exigencias de la Unión Europea en materia de gestión de residuos. Este tipo de instalaciones están incluidas en las estrategias de economía circular y forman parte de los planes estatales y autonómicos para reducir el volumen de desechos que acaban en vertederos.

La iniciativa se financia a través de los fondos europeos Next Generation, canalizados por el Gobierno de Canarias, en el marco de los planes de recuperación económica y sostenibilidad.

Debate abierto sobre el futuro del proyecto

Aunque el periodo de alegaciones aún no ha concluido, la posición oficial del Ayuntamiento de Villa de Mazo supone un paso relevante en el proceso. La negativa municipal complica la continuidad de la planta en la ubicación prevista y deja en manos del Cabildo la decisión final sobre si continuar con el proyecto o estudiar alternativas.

El alcalde ha insistido en que el rechazo vecinal debe ser tenido en cuenta en la planificación insular de infraestructuras, al tiempo que subrayó la importancia de buscar soluciones consensuadas en materia de residuos que no generen nuevos conflictos sociales en la isla.