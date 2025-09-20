Clavijo afea el triunfalismo de Torres: «La Palma no está mejor que en 2021»

No caben discursos triunfalistas. Es la síntesis de la respuesta del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a su antecesor en el cargo y actual ministro del Gobiero de España que el jueves aseguraba tras reunirse con el comisionado especial para la reconstrucción, Héctor Izquierdo, que La Palma está ahora mejor que antes de la erupción. Sostiene que la economía de La Palma crece, que en la isla hay más empleo, menos paro, más empresas y hasta más población –«3.000 personas más» que las que había en el momento de la erupción–, «gracias al aporte de lo público» que cifra en 1.100 millones.

Un discurso que Clavijo se apresuró ayer a echar por tierra: «es absolutamente falso que La Palma esté ahora mejor que antes de la erupción» del volcán Tajogaite en 2021. «Sólo hay que ir y visitar la isla para ver la situación en la que muchas de las familias todavía están viviendo y, por otro lado, cómo la economía de la isla no acaba de despegar y recuperar los indicadores previos a la erupción», subrayó Clavijo en un acto en Lanzarote.

Ayer se cumplían, precisamente, los cuatro años desde que comenzó la erupción que sepultó cientos de casas y fincas en el Valle de Aridane e hizo desaparecer un pueblo entero (Todoque). Al recordar este aniversario, Clavijo hizo un llamamiento para que los 200 millones de euros comprometidos por el Estado y que se «le deben» a la isla de La Palma y el descuento del 60% del IRPF aprobado para los contribuyentes que viven en la isla, se desbloqueen y se ayude así a «acabar de devolverles lo que el volcán les quitó».

Recordó,además, que «con el esfuerzo del Gobierno de Canarias» se ha conseguido que ya las indemnizaciones por pérdida de la vivienda habitual hayan sido abonadas, «aunque queda todavía por resolver la segunda vivienda y quedan también muchas explotaciones plataneras, agrícolas y ganaderas a las que no se ha podido llegar a tiempo por falta de recursos».

Ante la reclamación de la deuda al Estado, tanto por parte del Ejecutivo regional como del Cabildo palmero, Torres apelaba ayer a «comprobar lo firmado» sobre la reconstrucción de La Palma tras la erupción y a comprobar quién cumple con su parte y quién no.

«Lo que se firma es sencillo de comprobar y, para saber si lo que se reivindica está o no, que se vaya a lo firmado», apuntó el ministro durante una visita ayer a las Oficinas de Extranjería en Las Palmas de Gran Canaria. Torres invita a «quienes dicen que faltan 200 millones de euros a que vayan a la ‘Agenda Canaria’ firmada en el verano del año 2023» y comprueben que en ella «no aparecen esos 100 millones» anuales.

Torres precisó que lo que hubo fueron una partida de 100 millones incorporada a los presupuestos generales del Estado de 2023 vía enmienda y que fueron abonados, sin que luego se firmaran las anualidades que ahora se le reivindican al Estado.

Sin embargo, remarcó que «eso no significa que el Gobierno de España no esté dispuesto a sentarse con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma para las mejoras que sean precisas», con el fin de «acordarlas en los mecanismos pertinentes».

El ministro pide «ser claro y no dar ilusiones vanas» porque en la Agenda Canaria lo que «sí figura es la bonificación del 60 % del IRPF para el año 2025, 2026 y 2027 (en La Palma)», que «por supuesto, vamos a cumplir porque lo hemos firmado». Se hará mediante decreto ley, según detalló.

Sin embargo, esos millones pendientes que reivindica Clavijo y de los que Torres aclara que no se comprometieron en realidad sí aparecen en los planes estatales para La Palma. Los había citado el propio ministro en 2023 cuando habló de 100 millones de los Presupuestos Generales del Estado de ese año «a renovar por tres años más».

Torres defiende que el Gobierno «seguirá cumpliendo también con los agricultores» afectados por la erupción, a quienes se les ha concedido moratorias de sus obligaciones hipotecarias y «ha habido una importante inyección económica desde el Ministerio de Luis Planas». Por ello, pide seguir avanzando en la reconstrucción de La Palma «de la mano de la lealtad institucional y de la colaboración mutua».