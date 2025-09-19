Kinkaku, El Templo del Pabellón de Oro, es el nombre popular con el que se conoce en Kioto (Japón) al Templo del Jardín de los Ciervos, de la religión Rinzai. Fue construido en 1397 y tiene tres plantas, dos de las cuales están recubiertas con hojas de oro puro. Su diseño, situación y estructura lo convierten en uno de los edificios más primorosos del mundo, Patrimonio de la Humanidad. Un joven de 22 años, Hayashi Yoken le dio fuego en 1950.

Tajogaite y el templo de oro

Tajogaite nació el 19 de septiembre de 2021 donde no debió nacer. Nadie lo esperaba al lado norte de un antiquísimo cráter derruido denominado Las Plantas, en El Frontón que se libera de la Hoya de Tajogaite, ricos derrubios protegidos de vientos, pastizales y frutales. Los avisos interminables de los partes que anticipaban la erupción lo situaban en Jedey, a cuatro kilómetros al sur bajo el Morro de La Jirdana que distribuye los barrancos de Las Goteras, Los Acebuches, Las Vegas y Los Chilingas para formar el llano del Charco de Las Palmas y El Manchón, rebozos de los barrancos y presencia de malpaíses de los volcanes de Jedey de 1585 y de El Charco de 1712.

La Hoya de Tajogaite estaba a los pies de la imponente Montaña Rajada, antiguo volcán inaccesible por el rigor de su áspera geología, un lugar casi mítico cargado de leyendas y arqueología, tres picos con la Cueva del Andén en su pared vertical del situado más al este. La Montaña Rajada era el templo de oro para la zona más poblada y de riqueza diversa de Las Manchas. Desde su cima se encendían hogueras purificadoras y se hacían sonar los bucios cuando exigía el santoral. Su presencia era mítica, necrópolis y cuevas habitación de los aborígenes. Desde La Hoya, granjas de cabras, fábricas de queso, bodegas, urbanizaciones, viñedos, olivos, residencias, tiendas en Alcalá o El Paraíso. Cuatro Caminos arriba y Cinco Caminos abajo, en la ruta hacia Los Campitos, escuela y polígono industrial del Callejón de La Gata.

En Japón, el escritor Yukio Mishima le dio ficción literaria al incendio provocado por el joven novicio Hayashi Yoken. Mizoguchi fue el protagonista de la novela El Pabellón de Oro que no supo absorber tanta belleza del templo cargado de oro y le prendió fuego: «El destino no es otra cosa que la belleza que nos arrasa hacia la destrucción».

Sorpresa, estupor, miedo, rabia, decepción. Lo primero fue salir corriendo con lo puesto. El volcán iba a ser muy poco intenso, decían los técnicos, cincuenta veces menor al volcán más pequeño conocido, el Teneguía de 1971. «Igual es un suspiro y revienta por otra parte. Ahora sí que vamos a perder la casa...». Lamento expreso del dolor que comenzó con la primera explosión y el fluido de fuego por La Montaña de Bruno. De inmediato, las autoridades pusieron en marcha un operativo de urgencia: concentraciones en espacios deportivos, dispensa de agua, mantas y alimentos. Ambulancias y bomberos, médicos, asistencia social. Se habilitaron espacios para mascotas y reapareció la filantropía en cientos de voluntarios para la ayuda.

Llegaron casi todas las autoridades desde la España del continente europeo, casi todas con las manos vacías y casi todas con pretextos para a ver el espectáculo de fuegos que no eran artificiales. Altos mando militares, ministros con sus subsecretarios, autoridades de los altos tribunales judiciales, los miembros de las mesas de las cámaras legislativas… Los 17 presidentes de todas las CCAA se reunieron para hablar en la Sala Magna del Museo Arqueológico Benahoarita, desmantelado de piezas para el evento. Tampoco ningún mandatario autonómico trajo ni un euro para invertir en lo que ya se veía que iba a ser una devastación de casas, negocios y fincas. Era la ruina, la devastación. Los técnicos, que se autollamaban científicos, emitían los juicios de valor: el volcán se está comportando según lo previsto, la mentira vanidosa de la destrucción, sofismas de libro, sin literatura.

Era el destino fatal, un nuevo volcán que a algunas familias, entre las que me incluyo, les repetía el episodio fatal del sufrimiento: el primero, el Volcán de San Juan de 1949 arrasó casas, viviendas, pajeros, granjas, bodegas y tierras de labor para los cultivos de subsistencia de secano. El Cantillo y El Cercado, en aquella época los lugares más poblados y productivos de Las Manchas quedaron sepultados. Después de 70 años regresaba el horror: 1.360 fincas agrícolas, 1.345 viviendas en uso, 180 edificaciones agrícolas, 75 industrias, 44 hoteles y complejos de apartamentos quedaron sepultados por Tajogaite.

La literatura de Yukio Mishima la definen los críticos como «de preocupaciones recurrentes, de pugna entre la belleza y su destrucción, entre la vida y la muerte, entre eros y tánatos, entre el nihilismo y la aceptación de lo irremediable». Se apagaba el volcán más destructivo; superó todas las magnitudes de los siete anteriores. Los damnificados estaban con la mirada perdida sin saber qué les iba a deparar el destino. Nunca una estancia en hoteles, pagados por El Cabildo, había sido tan desesperante. La Administración no dejó a nadie desamparado, pero aquella belleza destructiva empezaba a causar ansiedad, enfermedades y, yo creo que en algunos casos , desenlaces fatales. Llegaron los contenedores que llevaban los plátanos convertidos en viviendas.

El Pabellón de Oro, historia narrada por Mishima, es consecuencia del reflejo en 1950 del Japón decadente y humillado tras perder la guerra. El relato está narrado por Mizoguchi, un joven con dificultades de dicción que desde niño siente una fascinación obsesiva por la belleza absoluta del templo de oro. Crece marcado por la idea de que nunca podrá estar a la altura de esa perfección. Por eso le dio fuego.

Nos llegamos a creer que la fuerza destructiva de Tajogaite era una crueldad, sus vómitos de fuego y destrucción no podían ser casuales. Un espectáculo multicolor, sonidos aterradores, terremotos y lluvia de granzón y arena, gases fatales. Y arriba, en las primeras casas destruidas con tanta virulencia, arrasadas a las pocas horas o a los pocos minutos las zonas de Tajogaite, El Frontón, Alcalá o Los Campitos ya empezaron a hablar desde el poder, técnicos y especialistas sentados en despachos alejados de La Palma: hay que poner zonas protegidas, zonas de exclusión, eufemismo desleal. Estaba claro, nos volvía a tocar. Los daños se cuantificaron por el Gobierno de Canarias en 982 millones de euros.

Hubo elecciones y se dotó el Gobierno de una Viceconsejería para la Recuperación de La Palma, 100 millones para damnificados en 2024 y 2025 y compromiso del Gobierno central de aportar cuatro anualidades de 100 millones de las que sólo ha llegado una, según quejas del Ejecutivo canario.

Afortunadame hay ya un centenar de palas mecánicas, excavadoras, roturando fincas y solares en las zonas de malpaís de Pampillo, Todoque y La Laguna. Abajo, dos carreteras y una tercera en construcción. Arriba, la que unía Tajuya con Las Manchas entró en disquisiciones técnicas y quizás políticas. Desesperante espera.

El Gobierno de Canarias pactaba con el del Estado la sorprendente decisión de pagar el valor actual de la primera vivienda habitual, a 1.500 euros el metro cuadrado. Los damnificados, en otro acuerdo de impacto, tuvieron permisos para poder construir en cualquier lugar de zonas rústicas o agrícolas. En los siguientes acuerdos políticos, paralizados ahora por las razones recurrentes de siempre, se empezaron a pagar el valor de las fincas de plataneras a más de 40 euros el metro cuadrado. Quedan todavía centenares de segundas viviendas, negocios y fincas de otros cultivos que esperan y esperan…

Los contenedores y las casas de madera van desapareciendo y desde Visocan se compran edificios inacabados para alojar a los que todavía no consiguen dónde vivir. Arriba, en la zona a proteger sólo nos queda contemplar las escorias de ébano pero con la presencia de un consultorio médico y farmacia para un asentamiento imposible, alejado y transformado en granzón y arena negra que sólo deja paso a las vinagreras. Cuando hay viento de levante es imposible la vida, encierro dentro de las casas, ausencia de vida por el polvo infernal que se esparce con virulencia. La Virgen de Las Nieves vendrá en noviembre en procesión insular al reencuentro espiritual con las tristes miradas de las personas que perdieron no solo sus moradas sino toda la existencia de recuerdos vitales.

«El destino no es algo que se acepte, sino una trampa en la que uno cae inevitablemente», reflexión ígnea de Mizoguchi que creía que para destruir la belleza, primero había que comprenderla. Tajogaite fue bello para los visitantes, es bello todavía. Sin embargo, nada es ficción. Todavía falta restituir la vida ya que, para los que vivimos su insultante altanía de fuego, estruendos y lluvia de arena infernal, nos falta llegar a entender por qué el destino fatal se encabrita tanto con esta tierra de esfuerzos y de historias de dolor. n