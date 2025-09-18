Admitido el recurso contra el secreto de las actas del Pevolca en la erupción del Tajogaite

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite el recurso presentado por la Asociación Tierra Bonita (La Palma) para que el Gobierno de Canarias levante el secreto de las actas y las grabaciones de las reuniones de los comités científicos y de dirección del Plan de Emergencias Volcánicas (Pevolca) durante los días y horas previos al inicio de la erupción del volcán Tajogaite en 2021.

En un auto, el alto tribunal canario abre por primera vez, la vía judicial para reclamar la documentación que exige la asociación y que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha rechazado entregar. Además, el TSJC dispone que se requiera al Gobierno de Canarias para que remita el expediente administrativo que esa Dirección General impugnó el pasado 3 de junio. A pesar de esta resolución judicial, el TSJC advierte de que cabe recurso de reposición contra la misma en un plazo de cinco días.

Tierra Bonita ha demandado la publicación de las deliberaciones científicas y políticas que se adoptaron durante las reuniones convocadas por el Pevolca en los momentos previos a que entrara en erupción el volcán Tajogaite.

Divulgar la información de la erupción

La asociación denuncia que tanto el anterior Gobierno de Canarias presidido por socialista Ángel Víctor Torres como el actual liderado por el nacionalista Fernando Clavijo, se han negado a divulgar la información que reclama, alegando que «carece de relevancia pública» y que «debe preservarse la confidencialidad» de esas sesiones.

Los afectados, en cambio, consideran que conocer el contenido de las reuniones del Pevolca a través de las actas y de las grabaciones «es fundamental» para esclarecer por qué no se avisó a la población de que el riesgo eruptivo se había desplazado hacia el norte del Valle de Aridane debido a la migración del magma, un dato que los científicos ya conocían, según apunta Tierra Bonita.

Para la asociación, la omisión del aviso a la población por parte del Pevolca dejó expuesta a los vecinos de caseríos y barrios [justo las primeras zonas que fueron sepultadas por la lava] y que, a diferencia de otros núcleos, nunca fueron convocados a reuniones informativas del Pevolca, según denuncia esta asociación como otros colectivos de afectados por la erupción del Tajogaite.

Esa decisión, o mejor dicho, no conocer esa información, «impidió a muchos vecinos salvar animales, enseres y objetos personales, aumentando así su sufrimiento psicológico».

Actas y grabaciones

Las actas y grabaciones también permitirían aclarar por qué no se elevó el semáforo volcánico de amarillo a naranja ni se ordenó la evacuación preventiva, a pesar de los claros indicios de la inminencia eruptiva, según reconocieron en declaraciones diversos miembros del comité científico una vez que se inició el proceso eruptivo.

El litigio judicial promovido por Tierra Bonita cuenta con el apoyo de otros colectivos, como la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán, las asociaciones vecinales de La Laguna y Las Manchas, la Asociación Agua para La Palma, la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano y Unidad Protección Animal (UPA) La Palma.