La Palma ‘recolecta’ más energía renovable desde Barlovento

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, visita la instalación fotovoltaica ubicada en la cubierta del Centro de Enseñanza Obligatoria (CEO) Barlovento, en La Palma, que produce unos 25 kW nominales y suministra energía a los beneficiarios en un radio de dos kilómetros del centro.

Hernández Zapata ha destacado que este proyecto forma parte de un plan más amplio que permitirá dotar de instalaciones fotovoltaicas a cerca de 50 centros educativos de Canarias, con un «plus» en La Palma, donde la totalidad de los CEO contarán con sistemas de energías renovables. Subrayó, además, la colaboración con la cooperativa Energía Bonita, que ha facilitado la puesta en marcha de las instalaciones en ocho centros educativos gracias al convenio suscrito con la Consejería de Educación.

El consejero ha recordado que el Gobierno autonómico mantiene distintas líneas de apoyo económico a las comunidades energéticas, con el objetivo de avanzar en la descarbonización del archipiélago. También ha apuntado que en algunos centros educativos, como es el caso del CEO de Los Sauces, ha sido necesario invertir más de lo previsto inicialmente para renovar instalaciones eléctricas antiguas y superar la inspección del Organismo de Control Autorizado (OCA) para que las placas solares puedan aportar energía al sistema.

Por su parte, Nuria Albet, presidenta de Energía Bonita, cooperativa sin ánimo de lucro con más de 260 personas y entidades asociadas, recordó que actualmente ya hay tres instalaciones activas en Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Barlovento, con una capacidad de 255 kW, en las que participan 95 personas y entidades Albet ha señalado que en Barlovento ya hay una decena de vecinos asociados a la comunidad energética y conectados al sistema, aunque el proceso de incorporación de nuevos beneficiarios sigue abierto.

Albert ha añadido que, además de la reducción en la factura eléctrica, la cooperativa ofrece formación en ahorro energético y fomenta una mayor conciencia entre sus miembros, que no solo economizan recursos sino que participan activamente en la búsqueda de soluciones frente a los retos actuales.