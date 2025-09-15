Una isla canaria dijo NO: la semana en la que La Palma frenó el golpe de Estado de 1936

En una época en la que España entera contenía la respiración, una isla atlántica vivió unas jornadas en las que cada bando de la calle, cada reunión en una plaza y cada mensaje que cruzaba el telégrafo podía inclinar la balanza.

No hubo épica de película ni consignas unánimes: hubo nervios, puertas entornadas y decisiones que pesaron más de lo que imaginaron quienes las tomaron.

Esta es la crónica de cómo la comunidad insular gestionó el miedo y la incertidumbre. Siete días que han pasado a la historia como la Semana Roja de La Palma.

¿Qué sucedió?

Se denomina Semana Roja al periodo del 18 al 25 de julio de 1936 en el que La Palma se mantuvo fiel a la legalidad republicana tras conocerse la sublevación militar (y no porque hubiese derramamiento de sangre).

Fue la única isla del Archipiélago que sostuvo ese pulso durante una semana, hasta la llegada del cañonero Canalejas a Santa Cruz de La Palma el 25 de julio.

Celebración del 1º de Mayo en el municipio palmero de Tazacorte. | | E.D. / S.L.

Preservar el orden

En la isla, el Delegado del Gobierno, Tomás Yanes Rodríguez (Izquierda Republicana), optó por evitar un choque armado y preservar el orden público, mientras el comandante Baltasar Gómez Navarro, enviado con instrucciones para sumarse al golpe, no logró imponer el estado de guerra por escasez de efectivos y por la rápida movilización obrera.

La Guardia de Asalto se mantuvo leal a la República y el jefe de la Guardia Civil en la capital, Dionisio Canales Maeso, se coordinó con la Delegación para mantener el orden sin derramamiento de sangre.

Un episodio clave fue el papel del jefe de Telégrafos en La Palma, Andrés Alarcó Bencomo, que impidió que llegara a Gómez Navarro la orden telegráfica de sublevar la isla, una maniobra que restó sorpresa al plan de los sublevados y dio margen a las autoridades republicanas.

Qué pasó esos siete días

Tras saberse el golpe, el Frente Popular declaró huelga general y se organizaron guardias cívicas (sustituyendo a milicias populares) para patrullar y evitar choques con el pequeño destacamento militar acuartelado en la plaza de San Francisco de la capital.

No hubo asaltos armados ni combates, la consigna fue contener la tensión y evitar víctimas, a la espera de que el Gobierno central restableciera la normalidad en el resto del país.

El 23 de julio la Comandancia Militar de Canarias remitió a Yanes telegramas ordenándole entregar el mando a Gómez Navarro “respondiendo con su vida” de su cumplimiento.

Yanes negoció desactivar la huelga y sustituir las milicias por guardias cívicas para rebajar la tensión. Aun así, la expedición militar desde Gran Canaria se puso en marcha.

Cómo terminó

El 25 de julio de 1936 arribó a Santa Cruz de La Palma el cañonero Canalejas con tropas y voluntarios procedentes de Gran Canaria.

La autoridad republicana decidió no resistir para evitar víctimas. A aprtir de ahí, siguieron detenciones de responsables civiles y sindicales, lo que puso fin a la Semana Roja en la capital y, en las horas y días siguientes, en los demás municipios (con huidas hacia el interior y la Caldera de Taburiente).

Lo que vino después

Con la isla ya bajo control sublevado, se desencadenó una represión judicial y extrajudicial sobre quienes participaron o simpatizaron con la defensa de la legalidad republicana, y muchos huyeron a los montes.

La memoria material de esa represión incluye las fosas del Pinar de Fuencaliente: en 1994 se exhumaron los restos de cinco víctimas en la Vaguada del Alcalde (fue la primera exhumación en Canarias) y, en campañas posteriores, se recuperaron más cuerpos.

Estas intervenciones figuran en el Mapa estatal de Fosas y en los últimos años han sido objeto de actos oficiales y nuevas investigaciones.

Después de estos días de resistencia, la isla volvió a la normalidad impuesta, pero dejó constancia de una voluntad de legalidad y de una cultura cívica que aún hoy conviene mirar sin eslóganes.