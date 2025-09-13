La Palma se convierte en la capital canaria del senderismo

Un total de 18 recorridos por parajes únicos en el mundo, un pateo que atravesará la zona de la última erupción volcánica de Canarias, más de 300 participantes, un amplio dispositivo organizativo. La Palma se vuelve a convertir en la capital canaria de los pateos con la decimoséptima edición del Festival Internacional de Senderismo y Montaña, una actividad consolidado qua, una vez más, reafirma su éxito al acercar tanto a la población local como a los visitantes a los recursos naturales, patrimoniales y etnográficos de la Isla Bonita.

El certamen arrancó este viernes con seis rutas, entre las que destacó la que recorrió el volcán Tajogaite, cuya erupción cumplirá el próximo viernes día 19 el cuarto aniversario. Las otras cinco se desarrollaron por los otros volcanes del Parque Natural de Cumbre Vieja, la ruta de la almendra del llamado Camino de La Rosa y que desembocó en Puntagorda, la ruta de la geotermina y el viento (volcán Teneguía y Las Salinas y el Parque Eólico de Fuencaliente), Pico Bejenado (con privilegiadas vistas del Parque Nacional de Taburiente) y la denominada Estrellas entre volcanes (nocturna alrededor del Teneguía).

Los pateos se completarán este fin de semana por los lugares de mayor interés del territorio insular, en un festival organizado por el Cabildo, a través de la empresa pública Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico y Social de La Palma (Sodepal). La consejera insular de Comercio y Promoción Económica, Miriam Perestelo, incide en la apuesta «por vincular las distintas rutas a productos vinculados al sector primario, la gastronomía, la energía o las tradiciones para que las personas puedan disfrutar de la naturaleza que ofrece La Palma a la vez que se introduce en parte de su historia». «Todo ello con el firme propósito de poner en valor nuestro patrimonio y contribuir activamente a la sostenibilidad insular», resalta.

El Festival de Senderismo Isla de La Palma cuenta este año con un total de 18 recorridos, cada uno vinculado a un producto o momento específico de la historia de la Isla: el tabaco, el café, los quesos, los volcanes, las fuentes, el culto a la virgen de las Nieves...

Además, como novedad, este año se incluye una nueva modalidad que unirá varios municipios a través de la Red Insular de Senderos, pernoctando en cada pueblo y disfrutando de sus encantos y gastronomía. Este trayecto parte desde Puntagorda y finaliza en la plaza de España de Santa Cruz de La Palma.

Esta red insular palmera consta de dos senderos de gran recorrido, 38 de pequeño recorrido y 24 de pequeño recorrido local, con una extensión total de casi 1.000 kilómetros de caminos señalizados con una enorme riqueza natural y paisajística.