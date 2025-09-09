El Puerto de Tazacorte cambia de 'cara' con el Dique Martillo

La construcción del futuro Dique Martillo en el puerto de Tazacorte se desatasca. Después de una larga espera, ayer se conoció la apertura de un proceso de licitación para hacer realidad el proyecto portuario más ambicioso que se ha desarrollado en La Palma en la última década. Sobre la mesa hay una inversión inicial de siete millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses para dar vida a una de las infraestructuras que revitalizará el Valle de Aridane. El arranque de las obras está previsto para las próximas semanas y, si todo va bien, ésta será recepcionada a lo largo del año que viene.

La prolongación del Puerto de Tazacorte con este dique es crucial para contrarrestar el fuerte oleaje que suele dominar en esta vertiente de La Palma. En este punto coincidieron, el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y el alcalde de Tazacorte, David Ruiz, durante la exposición de un proyecto que posibilitará ampliar la actividad náutica en el litoral bagañete y fortalecer el rol de este puerto a nivel regional.

«Es una obra indispensable para que el puerto siga creciendo», dijo Rodríguez a los asistentes sobre un plan que en varias ocasiones «fracasó en el pasado mandato, a pesar de contar con la financiación». Y es que para el presidente insular esta empresa es fundamental para proporcionar seguridad a los profesionales vinculados con el sector de la acuicultura y, por supuesto, y la pesca».

Llegada de cruceros

Para José Gilberto Moreno ésta es una gran oportunidad para «acoger cruceros», un mercado que actualmente se concentra en la capital de la Isla Bonita: «Además de crecer, el futuro Puerto nos permitirá incrementar el número de atraques».

«Es una obra indispensable para que el puerto siga creciendo» Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Ruiz, por último, exaltó el valor referencial que tendrá esta intervención en el proceso de recuperación del Valle de Aridane después de la crisis volcánica originada por la erupción del Tajogaie (2021). «El municipio va a dar un salto de calidad con la ampliación del puerto, ya que dará mayor protagonismo a la segunda dársena, muy limitada los días en los que hay oleaje».

«El municipio va a dar un salto de calidad con la ampliación del puerto" David Ruiz — Alcalde de Tazacorte

Igualmente, no perdió la oportunidad para exaltar el valor que va a tener el Dique Martillo en el impulso de la economía azul, un modelo que en la zona está siendo desarrollando por expertos asociados a la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), con una investigación abierta en torno a la monitorización de las aguas circundantes a los nuevos deltas lávicos de Tazacorte: el proyecto Delta, por ejemplo, busca crear modelos para la conservación y gestión sostenible del ecosistema a partir de la integración en el mar de las coladas de lava.